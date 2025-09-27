IND vs PAK Final: मैदान पर फिर घटिया हरकत करेगा पाकिस्तान! सलमान आगा ने कही बड़ी बात

India vs Pakistan Asia Cup 2025, Salman Agha Big Statement: पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने शनिवार को कहा कि भारत के खिलाफ एशिया कप फाइनल में वह अपने खिलाड़ियों को तब तक खुद को अभिव्यक्त करने से नहीं रोकेंगे जब तक कि वह अनादरपूर्ण नहीं हो. पिछले मैचों में हारिस रऊफ के भड़काऊ हाव-भाव ने काफी बहस छेड़ दी थी, लेकिन आगा ने अपने तेज गेंदबाजों को नियंत्रित करने से मना करते हुए कहा कि आक्रामकता उनके काम का एक अभिन्न अंग है.

'किसी को नहीं रोकूंगा'

भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार के पहली बार एशिया कप फाइनल में एक-दूसरे का सामना करेगी. आगा ने कहा,"हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है. अगर हम तेज गेंदबाजों को खुद को अभिव्यक्त करने से रोकेंगे तो बचेगा ही क्या? मैं किसी को नहीं रोकूंगा जब तक कि वह अनादरपूर्ण नहीं हो." इस ऑलराउंडर ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर कटुता को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी टीम हालांकि बाहरी शोर से प्रभावित नहीं है. आगा ने कहा,"भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में दबाव होता ही है. पिछले दो मैचों में हम इसलिए हारे क्योंकि हमने ज्यादा गलतियां कीं."

'दबाव दोनों पर एक जैसा'

उन्होंने कहा,"फाइनल में दोनों टीमों पर एक जैसा दबाव होगा. भारतीय मीडिया क्या कहती है, हमें इसकी परवाह नहीं है. हमारे लिए यह सिर्फ बुनियादी चीजों को सही करने के बारे में है." इस बड़े मुकाबले में पाकिस्तान का नेतृत्व करने को तैयार आगा इस मौके पर अपनी आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटे. उन्होंने कहा,"हां, मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और मेरा स्ट्राइक रेट उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. यह कोई जरूरी नहीं कि 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की जाये. परिस्थितियों की जरूरत के मुताबिक खेलना जरूरी है."

भारत-पाकिस्तान मैचों में भावनाएं क्रिकेट से परे चला जाता है, लेकिन आगा ने जोर देकर कहा कि राजनयिक उतार-चढ़ाव के बावजूद खेल भावना हमेशा बनी रही है. उन्होंने कहा,"मैंने 2007 में अंडर-16 क्रिकेट खेलना शुरू किया था. मैंने कभी किसी टीम को हाथ मिलाने से परहेज करते हुए नहीं देखा है. जब भारत-पाक संबंध खराब थे, तब भी हम हाथ मिलाते थे."

इस मैच को लेकर क्रिकेट विशेषज्ञ और टेलीविजन स्टूडियो में खिलाड़ियों के हर हाव-भाव और शब्द का विश्लेषण कर रहे हैं, ऐसे में आगा का अपने खिलाड़ियों को जो चीजें उनके नियंत्रण में नहीं है उससे परहेज करते हुए ट्रॉफी पर नजर रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा,"हम बाहर की चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते. हम केवल उन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है और यह एशिया कप जीतना है."

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: पांचवीं बार फाइनल खेलेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बार बना चैंपियन?

यह भी पढ़ें: IND vs PAK Final:'कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली' हार्दिक के आगे मिस्टर जीरो हैं सैम अयूब, आंकड़े दे रहे गवाही