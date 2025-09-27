IND vs PAK Final: भारत की बी टीम के खिलाफ भी सरेंडर कर देगा पाकिस्तान! कपिल देव ने फाइनल से पहले कही बड़ी बात

Kapil Dev on Team India before India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: भारत-पाकिस्तान रविवार को दुबई क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड पर एशिया कप 2025 के फाइनल में आमने-सामने होंगे. भारत ने एशिया कप में ग्रुप स्टेज और सुपर-4 में पाकिस्तान को हराया है और सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी तीसरी बार पाक को पीटने के लिए तैयार होगी. टीम इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में रिकॉर्ड एकतरफ है. ऐसे में फैंस को उम्मीद होगी कि भारत एक बार फिर जीत दर्ज करे. वहीं एशिया कप फाइनल से पहले कपिल देव ने टीम इंडिया को लेकर कहा कि सूर्या एंड कंपनी ने पूरे टूर्नामेंट में डॉमिनेट किया है. दूसरी तरफ श्रीलंकाई टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन उसने निराश किया. इसके अलावा कपिल देव ने सेलिब्रेशन से विवाद खड़ा करने पर भी बयान दिया है.

भारत की बेंच स्ट्रेंथ काफी मजबूत

भारत-पाकिस्तान की तुलना करने को लेकर कपिल देव ने कहा,"'टी20 क्रिकेट में कोई भी आकर, किसी अगले दिन किसी को भी हरा सकती है. लेकिन अगर पूरे टैलेंट की बात करें और देखा जाए तो भारतीय टीम ने डॉमिनेट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है. पाकिस्तान के पास टैलेंट हैं. मुझे ये लगा कि श्रीलंकाई टीम ज्यादा अच्छी थी. उन्होंने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, जैसा हमें उम्मीद थी. लेकिन बात अगर भारतीय टीम की करें तो ऐसा लगता है कि भारतीय टीम के पास इस समय टैलेंट की कोई कमी नहीं है. जो बाहर लड़के बैठे हैं, वो इनसे भी बेहतर हैं."

कपिल देव ने बीते दिनों ही कहा था कि भारत की मौजूदा बी टीम भी पाकिस्तान की ए टीम को हरा सकती है. जब 1983 विश्व विजेता से इसको लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा,"अगर बी टीम अपनी आप बनाओ और ए टीम से खिला दो, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा. और ऐसा नहीं होगा, जैसे पाकिस्तानी टीम खेली है. वो अच्छा नहीं खेल रहे, वो बात अलग है. लेकिन हमारी बी टीम भी इस ए टीम को हरा सकती है. अगर 10 मैच किए जाए तो शायद तीन या चार जरूर जीतेगी."

सेलिब्रेशन को लेकर कही ये बात

पाकिस्तानी बल्लेबाज साबिहजादा फरहान और हारिस रऊफ ने सुपर-4 मैच में भारत के खिलाफ मैच के दौरान जो सेलिब्रेशन किया था, उसको लेकर काफी विवाद हुआ. साबिहजादा फरहान ने जहां गन सेलिब्रेशन किया तो वहीं रऊफ ने 6-0 का सेलिब्रेशन किया. कपिल देव ने सेलिब्रेशन के मामले पर कहा,"हर एक का अपना-अपना सेलिब्रेशन है. उसके ऊपर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए. मैं एक स्पोर्ट्स मैन के तौर पर खेलना चाहता हूं, जीतना चाहता हूं. जो जिसको कुछ करना है करें. कोई फर्क नहीं पड़ता." कपिल देव ने आगे कहा,"आप जीते और मिलकर इंजॉय कीजिए."

