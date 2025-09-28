IND vs PAK Final: फाइनल इम्तिहान से एक दिन पहले दोनों टीमें कैसे हुईं तैयार

एशिया कप की सभी आठ टीमों के बीच, इस टूर्नामेंट में, नहीं कहा जा सकता कि रोमांचक टक्कर हुई- ना तो ग्रुप स्टेज में ना सुपर 4 में. एशिया कप का सबसे रोमांचक मैच तो फाइनल से दो दिनों पहले खेला गया. दुबई की स्लो पिच पर दोनों टीमों ने 200- 200 रन से ज्यादा का स्कोर किया और मैच का नतीजा सुपर ओवर के जरिए तय हुआ. बहुत से फैंस और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन्हीं दोनों टीमों के बीच फाइनल होना चाहिए था. लेकिन श्रीलंका ने शुरुआत के कुछ मैचों में अपने स्तर से नीचे का प्रदर्शन किया और उसे फाइनल से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा.

सबसे अलग फाइनल

भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल हमेशा से रोमांचक रहा है. दरअसल फाइनल से पहले भी जब भी दोनों टीम में टकराई हैं दोनों देशों के फैंस ने इस गेम का मुकाम हद से ज्यादा ऊंचा कर दिया है. इस बार दोनों टीमें, न सिर्फ मैदान पर बल्कि मैदान के बाहर भी राजनीतिक, सामाजिक और और मैदानिक भावनाओं की गुत्थियां में जटिलता से उलझी नज़र आईं. टूर्नामेंट में हालांकि टीमों के बीच बड़ा फासला नजर आया. लेकिन 19वें मैच तक पहुंचते- पहुंचते मैदान के बाहर के विवादों ने मैदान का रोमांच, तनाव और दबाव हद से ज्यादा बढ़ा दिया.

फाइनल से पहले टीम इंडिया ने क्या किया

श्रीलंका से एक सुपर रोमांचक मैच सुपर ओवर में जीतने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान से फाइनल खेलने से पहले पूरी तरह से आराम करना बेहतर समझा. एक अच्छे और सूर्य विद्यार्थी की तरह उसने अपने साल भर की मेहनत और प्रक्रिया पर भरोसा करना ज्यादा मुनासिब समझा.

स्विमिंग पूल, जिम और ऑटोग्राफ

कप्तान सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल और उप-कप्तान शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी शाम को स्विमिंग पूल में भी देखे गए. खिलाड़ियों ने परिवार के साथ वक्त बिताया. कुछ खिलाड़ी जिम में भी गए. जब भी टीम इंडिया के ये स्टार अपने कमरों से दुबई के बुर्ज खलीफा के सामने 'द ताज' होटल की लॉबी में आए, अपने फैन्स से आराम से मिलते नजर आए. उन्हें बेतकल्लुफी से ऑटोग्राफ देते रहे. और, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाते दिखे. फाइनल परीक्षा से पहले एक अच्छे विद्यार्थी की तरह अपनी तैयारी पर सिर्फ मानसिक तौर पर थोड़ा-बहुत काम करने का अंदाज़ इनमें बिंदास तरीके से नजर आया. इन सब का मंत्र एक ही था किसी भी हालत में दबाव को अपने पास फटकने भी नहीं देना- 'No Pressure- नो प्रेशर'.

पाकिस्तान टीम की फाइनल तैयारी

पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में लड़खड़ाती हुई फाइनल तक पहुंची है. भारतीय टीम से भी उसे दो बार हार करना सामना करना पड़ा है. तो, फाइनल मुकाबले से एक दिन पहले कप्तान सलमान अली आगा प्रेस कांफ्रेंस के लिए भी आये और यह भी जाहिर कर दिया कि वह फाइनल में क्या करने वाले हैं. पाक टीम ने आईसीसी क्रिकेट अकादमी में तकरीबन तीन घंटे अभ्यास भी किया.

कौन उठायेगा किसकी गलतियों का फायदा

इसमें कोई शक नहीं की दोनों टीमों के बीच फैसला बहुत बड़ा है. लेकिन पाकिस्तान उसे एक मौके के इंतजार में है जब भारतीय टीम का प्रदर्शन हद से ज्यादा नीचे हो जाए और उनका प्रदर्शन उसी दिन अपने दुगने से बेहतर हो जाए.

ऐसा करिश्मा खेलों में होता जरूर है, लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत ही कम होती है. भारतीय टीम की तरह भारतीय फैंस भी टीम इंडिया के 9वें एशिया कप के खिताब के लिए लगभग आश्वस्त नजर आ रहे हैं.

