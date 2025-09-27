IND vs PAK Final, Asia Cup: अभिषेक शर्मा ने निशाने पर मेगा रिकॉर्ड, ऐसा करते ही युवराज, गंभीर, रोहित को एक साथ छोड़ देंगे पीछे

Abhishek Sharma Eye Huge Milestone: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का खिताबी मैच खेला जाना है. दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला कई मायनों में ऐतिहासिक होगा. एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में पहली बार बार ऐसा होगा, जब फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा. भारत पहले ग्रुप स्टेज में और फिर सुपर-4 में पाकिस्तान को हरा चुका है और टीम इंडिया की कोशिश खिताबी मुकाबले में भी पाकिस्तान को पीटकर चैंपियन बनने की होगी. वहीं इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा पर फैंस की नजरें होंगी, जो टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. अभिषेक शर्मा अगर फाइनल में एक बार फिर विस्फोटक पारी खेलते हैं तो वह कप्तान सूर्यकुमार यादव को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में पीछे छोड़ सकते हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ सबसे अधिक T20I रन

विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ सबसे अधिक टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय हैं. किंग कोहली ने पाक के खिलाफ अपने टी20 करियर में कुल 11 मैच खेले. कोहली ने इस दौरान 70.28 की औसत के साथ 492 रन जुटाए. विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ 11 छक्के और 49 चौके लगाए. इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्धशतक भी देखने को मिले. मेलबर्न में टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कोहली की उस पारी को शायद ही कोई फैन भूल सके, जिसमें कोहली ने पाकिस्तान के विरुद्ध नाबाद 82 रन बनाते हुए भारत को 4 विकेट से जीत भी दिलाई थी.

कई दिग्गजों को पीछे छोड़ सकते हैं अभिषेक

इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर युवराज हैं, जिन्होंने पाक के खिलाफ 8 मैचों में 155 रन बनाए हैं, जबकि गंभीर ने 5 मैच में 139 रन बनाए हैं. वहीं रोहित के नाम 12 मैचों में 127 रन हैं. एशिया कप 2025 की मौजूदा टीम में सूर्यकुमार यादव ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध इस फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाए. सूर्या 7 पारियों में 18.50 की औसत के साथ 111 रन जुटा चुके हैं.

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 पारियों में 52.50 की औसत के साथ 105 रन बनाए हैं. यह दोनों मैच इसी एशिया कप में खेले गए थे. अभिषेक शर्मा इस समय बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं. अगर फाइनल में वह 50 से अधिक रन बनाते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ जाएंगे. .

अगर भारत के खिलाफ टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी की बात की जाए, तो मोहम्मद रिजवान शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 5 मुकाबलों में 57 की औसत के साथ 228 रन अपने नाम किए. भारत ने एशिया कप 2025 में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इसी संस्करण में दो मुकाबले जीते हैं. वहीं, पाकिस्तान ने इस एशिया कप जो दो मैच गंवाए, वो भारत के ही विरुद्ध थे.

