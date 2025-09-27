विज्ञापन
Ind vs Pak Final: पूरे हिंदुस्तान की एक आवाज, फाइनल में नहीं बचेगा पाकिस्तान

India vs Paksian Final: भारत के एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के पीटने के पीछे यूं तो कई वजह हैं, लेकिन ये 5 गांरटी दे रही हैं, चीख-चीख कर बोल रही हैं

Read Time: 4 mins
Asia Cup 2025:
  • भारत की फाइनल में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी, रिकॉर्ड भारत के सुपर से ऊपर
  • भारतीय टीम के तीन बल्लेबाज टी20 रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष पांच में शामिल हैं जबकि पाकिस्तान का कोई नहीं ह
  • कुलदीप यादव 13 विकेट लेकर टूर्नामेंट में शीर्ष गेंदबाज, रैंकिंग में नंबर-1 बॉलर वरुण भी हैं
ऑपरेशन विजयी भव: का आगाज  टूटेगी शाहीन की कमर, होगा रऊफ बर्बाद दुबई में किसी युद्ध से नहीं यह फाइनल!अब नहीं ही बचेगा पाकिस्तान!  

यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asai Cup 2025) में रविवार को भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) के बीच खेले जाने वाले मेगा फाइनल के लिए पूरे हिंदुस्ताओं में  दुआ और प्रार्थनाओं को दौर चल रहा है. वैसे जो हाल टीम सूर्यकुमार यादव के धुरंधरों ने किया है, उसके देखते हुए तो वास्तव में दुआ तो पड़ोसी देश को ही जरूरत ज्यादा है. मेगा इवेंट में दो बार बुरी तरह पटखने के बाद भी हिंदुस्तान का गुस्सा कुछ महीने पहले पहलगाम हमले के बाद अभी भी उबल रहा है. और हमेशा ही उबलता  रहेगा. यह उबाल और गुस्सा रविवार को सलमान आगा एंड कंपनी को फिर से बुरी तरह पिटते देखना चाहता है. और जो हालात हैं, उससे साफ है कि पाकिस्तान फाइनल टक्कर में नहीं ही बचेगा. चलिए आप उन 5 वजहों पर गौर फरमा लीजिए, जिनके कारण आम से लेकर खास तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक मानकर चल रहा है कि पाकिस्तान पिटेगा ही पिटेगा. 

IND vs PAK, Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा vs शाहीन अफरीदी, ये लड़ाई तय करेगी कौन जीतेगा फाइनल?

पहली वजह: नहीं चली कोई ट्रिक, लगेगी जीत की हैट्रिक!

कहां पाकिस्तान के लुटे-पिटे मोहरे और कहां सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी. शुरुआती दोनों मैचों में भारतीय टीम ने पड़ोसियों को आईना दिखा दिया कि वे कहां खड़े हैं. पहले मुकाबले में उसे 7 विकेट से पीटा, तो सुपर 4 में फिर से 6 विकेट से धोकर बता दिया यह टीम इंडिया जीत की हैट्रिक जड़ने को तैयार है. पहले दो मैचों में पाकिस्तानियों की कोई ट्रिक नहीं चली. न  बदतमीजी और न ही कुछ और. और अब भारत रविवार को हैट्रिक जड़ेगा. 

2. दूसरी वजह: बेहतर बल्लेबाजी

यह सही है कि फाइनल से पहले तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों में भारत के अभिषेक शर्मा हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी इकलौते साहिबजादा फरहान हैं, लेकिन इन दोनों की तुलना ही नहीं है. कप्तान सूर्यकुमार भले ही पिछले मैचों में नहीं चले हों, लेकिन वह क्या कर सकते हैं और क्या करने में सक्षम हैं, यह आप इससे समझ सकते हैं कि टी20 रैंकिंग में दुनिया के टॉप पांच बल्लेबजों में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव शामिल हैं, जबकि यहां एक भी पाकिस्तानी नहीं है. 

3. तीसरी वजह: बेहतर गेंदबाजी

पाकिस्तान  बॉलरों को लेकर शुरुआत से ही बहुत बड़बोला रहा, लेकिन कुलदीप यादव ने 13 विकेटों के साथ नंबर एक बॉलर बनकर बता दिया कि यहां भी भारत का ही भोकाल होने जा रहा है. वहीं, भारत के पास दिन विशेष पर बड़ों-बड़ों को पानी पिलाने वाला बुमराह रूपी बम है, आईसीसी की रैंकिंग पर पहले नंबर पर काबिज वरुण चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ  फाइनल के लिए ही बचाकर रखा है. 

4. चौथी वजह: दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर

यह सही है कि अभी तक हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन उनकी रैंकिंग के हिसाब से नहीं रहा है, लेकिन टी20 रैंकिंग में अगर हार्दिक 238 प्वाइंट्स के साथ पहले नंबर हैं, तो यह हवा में नहीं पहुंचे हैं. जब बड़ा  मंच आता है, तो हार्दिक के बल्ले और गेंद की हवा अलग ही होती है. उनका बल्ला विरोधियों पर बम जैसे स्ट्रोक लगाता है, तो स्टंप से बॉल टकराने पर ऐसी ही आवाज गूंजती है. 

5. पांचवी वजह: रिकॉर्ड में भारत पड़ोसी पर कहीं भारी

पाकिस्तान को पीटने की पांचवीं सबसे बड़ी वजह भारत का उसके खिलाफ टी20 में शानदार रिकॉर्ड है. साल 2007 से इस फॉर्मेट के आगाज से लेकर अभी तक पाकिस्तान ज्यादातर मौकों  पर जब भी टीम इंडिया के सामने पड़ा है, भारत ने उसे धोकर जमीं पर दे मारा है. दोनों देशों के बीच खेले गे 15 मैचों में भारत ने जहां 11 मैच जीते हैं, तो पाकिस्तान सिर्फ 3 ही मैच जीत सका है. आप आप खुद सोचिए कि जब वजह इतने मजबूत हैं, तो करोड़ों भारतीय क्यों न यह भरोसा करें कि रविवार को पाकिस्तान फिर से पिटेगा ही पिटेगा. और चाहकर भी हार की हैट्रिक के दंश से नहीं ही बच पाएगा. 
 

