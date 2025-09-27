विज्ञापन
IND vs PAK, Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा vs शाहीन अफरीदी, ये लड़ाई तय करेगी कौन जीतेगा फाइनल? भारतीय कोच का बड़ा बयान

Morne Morkel on Abhishek Sharma vs Shaheen Afridi: भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा है कि रविवार को एशिया कप फाइनल में अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी का मुकाबला शाहीन शाह अफरीदी की सटीक गेंदबाजी से होगा और दोनों के बीच 'कांटे की टक्कर' देखने को मिलेगी.

Morne Morkel on Abhishek Sharma vs Shaheen Afridi: भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा है कि रविवार को एशिया कप फाइनल में अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी का मुकाबला शाहीन शाह अफरीदी की सटीक गेंदबाजी से होगा और दोनों के बीच 'कांटे की टक्कर' देखने को मिलेगी. मोर्कल ने इन दोनों खिलाड़ियों के साथ काम किया है. मोर्कल इससे पहले पाकिस्तान टीम के साथ गेंदबाजी सलाहकार के रूप में कुछ समय के लिए काम कर चुके हैं जहां उन्हें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन को कोचिंग देने का मौका मिला था.

'पीछे नहीं हटेंगे अभिषेक' 

श्रीलंका के खिलाफ भारत की सुपर ओवर में जीत के बाद मोर्कल ने कहा,"शाहीन निश्चित रूप से एक आक्रामक गेंदबाज है जो आपको पटखनी देने की कोशिश करेगा और अभिषेक भी पीछे नहीं हटेंगे. मुझे लगता है कि अब तक जब भी ये दोनों आमने-सामने आए हैं तो हम सभी क्रिकेट समर्थक और प्रशंसक अपनी सीटों से चिपके रहे हैं और यह खेल के लिए बहुत अच्छा है."

दोनों खिलाड़ी 25 साल के हैं. हालांकि शाहीन पिछले काफी समय से पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक ने मौजूदा एशिया कप में अपनी तेजतर्रार बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है. इस भारतीय खिलाड़ी ने छह मैच में एक भी बार नाकामी नहीं झेली है. उन्होंने तीन अर्धशतक और तीन बार 30 या उससे अधिक के स्कोर बनाए हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक यहां हुए दोनों मैच में अभिषेक ने शाहीन की धज्जियां उड़ा दीं.

अभिषेक ने 14 सितंबर के मैच की शुरुआत शाहीन पर फुलटॉस पर सीधा चौका लगाकर की और 21 सितंबर को इस तेज गेंदबाज पर स्क्वायर के पीछे हुक करके छक्का जड़ा. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्कल ने कहा,"हां, तो चलिए रविवार को इसका इंतजार करते हैं और इस टक्कर का आनंद लेते हैं."

अभिषेक के सामने पस्त हुए शाहीन

हालांकि, शाहीन की इस टूर्नामेंट में भारतीय बल्लेबाजों ने खूब पिटाई की है. शाहीन ने 5.5 ओवर में 63 रन लुटाए हैं. शाहीन टूर्नामेंट में 9 विकेट ले चुके हैं, लेकिन उनका एक भी विकेट भारत के खिलाफ नहीं आया है. ग्रुप स्टेज मैच में शाहीन ने 2 ओवर में 23 रन लुटाए थे. जबकि सुपर-4 मैच में उन्होंने 3.5 ओवर में 40 रन खर्चे थे. वहीं शाहीन के खिलाफ अभिषेक का रिकॉर्ड भी बेहतर हैं. अभिषेक ने शाहीन के खिलाफ 2 पारियों में 14 गेंदों पर 31 रन बनाए हैं. अभिषेक का स्ट्राइक रेट इस दौरान 221.42 का रहा है.

(भाषा से इनपुट के साथ)

