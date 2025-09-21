विज्ञापन
IND vs PAK Asia Cup 2025: क्या आज सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा मैच के बाद मिलाएंगे हाथ?

IND vs PAK Controversy Asia Cup 2025 Super Four: इससे पहले लीग मैच मैच के बाद भारतीय टीम सीधे ड्रेसिंग रूम लौट गई थी, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर इंतज़ार करते रह गए.

  • एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर आमने-सामने होंगे।
  • पिछली भिड़ंत में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाए थे।
  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत पर खेल भावना के खिलाफ जाने का आरोप लगाकर आईसीसी में शिकायत की।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Suryakumar Yadav vs Salman Agha IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सुपर-4 में आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर भारत और पाकिस्तान फिर से आमने-सामने उतरेंगे. क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें सिर्फ़ खेल पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी टिकी हैं कि क्या भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा मैच के बाद हाथ मिलाएंगे. पिछली भिड़ंत में, जो 14 सितंबर को इसी मैदान पर हुई थी और जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी, दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में हाथ नहीं मिला पाए थे.

उस मैच के बाद भारतीय टीम सीधे ड्रेसिंग रूम लौट गई थी, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर इंतज़ार करते रह गए. इस घटना को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई और भारत पर “खेल की भावना” के खिलाफ जाने का आरोप लगाया.

तनाव के हालात भी पहले से बने हुए थें. उस मैच से कुछ दिन पहले कश्मीर में एक हमले के बाद भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ा था, जिसका असर मैदान तक आ पहुंचा. आईसीसी ने हालांकि इसे “गलतफहमी” बताया, पर पाकिस्तान संतुष्ट नहीं हुआ और मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग तक कर दी. अंत में रेफरी को उनके पद पर बने रहने दिया गया. दिलचस्प है कि आज के अहम मुकाबले में भी यही रेफरी जिम्मेदारी निभाएंगे.

मुक़ाबले से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विवादों को दरकिनार करने की अपील की. उन्होंने कहा, “ये बल्ले और गेंद के बीच का खेल है, शोरगुल को नज़रअंदाज़ कर मैच पर ध्यान दो.” उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि बाहर की हलचल से बचें और मानसिक रूप से तैयार रहें.

यह मैच आठ दिनों में दोनों टीमों की दूसरी भिड़ंत है. जो टीम आज जीतेगी, वह 28 सितंबर को होने वाले एशिया कप फ़ाइनल में जगह सुनिश्चित कर लेगी. कुछ रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय टीम अपनी नो-हैंडशेक नीति पर कायम रह सकती है.

India, Pakistan, Suryakumar Ashok Yadav, Salman Ali Agha, Cricket, Asia Cup 2025
