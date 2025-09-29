'यह मेरी जिंदगी की...', जीत के बाद तिलक से लेकर सैमसन तक, जानें किसने क्या कहा

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के विजेता और उपविजेता टीम का नाम सामने आ गया है. भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा जमाया है, जबकि पाकिस्तान की टीम उपविजेता रही. खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी काफी खुश नजर आए. मैच के बाद कुछ खिलाड़ियों ने अपने मन की बात साझा की है, जो कुछ इस प्रकार है-

रिंकू सिंह

हंसते हुए रिंकू सिंह ने कहा, 'टूर्नामेंट में केवल एक ही गेंद खेलने को मिली. मगर यह मायने नहीं रखता है. टीम के लिए जितनी भी गेंद खेलने को मिलती है. उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की कोशिश करता हूं.'

कुलदीप यादव

जीत के बाद कुलदीप यादव ने कहा, 'मध्य के ओवरों में गेंदबाजी करना काफी महत्वपूर्ण होता है. हर किसी की अलग भूमिका है. उन्होंने (पाकिस्तान) शुरुआती 10 ओवरों में अच्छी शुरुआत की थी. एक विकेट के नुकसान पर 10 ओवरों में उन्होंने 100 रन बना लिए थे. हम भलीभांति जानते थे कि अगर हम विकेट प्राप्त करते हैं तो उनके लिए चीजें आसान नहीं होंगी. क्योंकि नए बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा. तिलक ने बेहतरीन पारी खेली.'

वरुण चक्रवर्ती

'काफी सुखद अनुभव है. मैं विकेट की खोज में था और फखर (फखर जमां) एवं साहिबाजादा फरहान अच्छी लय में नजर आ रहे थे. आखिर में कुलदीप यादव ने मोर्चा संभाला. एक दूसरे के साथ हम आईपीएल में केकेआर की तरफ से खेल चुके हैं. शुरुआती 10 ओवरों के बाद हमने यही सोचा था कि अगर हम सही जगह पर गेंदबाजी करेंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं.'

संजू सैमसन

'मैं दबाव के मजे लेता हूं. भारत-पाकिस्तान के मैच मैंने अधिक नहीं खेले हैं. मगर आज दबाव महसूस हो रहा था. खेल के अनुसार ही खुद को ढालना होता है. यही वजह है कि परिस्थिति के मुताबिक बल्लेबाजी करनी पड़ती है.'

शुभमन गिल

'सुखद अनुभव है. हमने बिना कोई मुकाबला गंवाए टूर्नामेंट जीता है. ड्रेसिंग रूम से यही हिदायत मिली थी कि जितना हो सके उतना मैच को करीब ले जाना है. क्योंकि लक्ष्य अधिक नहीं था. शुरुआती पलों में हमने विकेट गंवा दिए थे. मगर उसके बाद संजू ने तिलक का बखूबी साथ निभाया फिर शिवम ने अच्छी बल्लेबाजी की.'

तिलक वर्मा

'मैं क्रीज पर टीके रहना और मैच को फिनिश करना चाहता था. वह (पाकिस्तान) लगातार अच्छी गेंदबाजी के साथ पेस में मिश्रण कर रहे थे. संजू और दुबे ने भी अच्छी बल्लेबाजी की. जिससे मेरा काम आसान हो गया. मैं किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए पूरी तरह से तैयार था. यह मेरी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है.'

अभिषेक शर्मा

वर्ल्ड कप (टी20 वर्ल्ड कप) जीतने वाली टीम टीम में जगह बनाना आसान नहीं था. अगर आप इस तरह का खेल खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कप्तान और कोच से सहायता की जरूरत होती है. मुझे उनसे पूरा सहयोग मिला है. मेरी योजना यही थी कि पावरप्ले को भुनाना जरूरी है. इस दौरान सामने कोई भी गेंदबाज हो, मैं पहली गेंद से आक्रमण करूंगा.'

