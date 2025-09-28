विज्ञापन
IND vs PAK- Final: पाकिस्तान जिससे लगा बैठा है आस, वह है खोखला डिब्बा, भारत के सामने फिर निकलेगा दम !

Abhishek vs Afridi: भले ही शाहीन ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की है लेकिन अभिषेक शर्मा के सामने अभी भी पाकिस्तान का यह तेज गेंदबाज औसत ही साबित होगा. 

Shaheen Afridi record vs India: शाहीन का होगा पत्ता साफ
  • भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल में शाहीन अफरीदी और अभिषेक शर्मा की टक्कर प्रमुख आकर्षण बनी हुई है
  • अभिषेक शर्मा ने पिछले मुकाबलों में शाहीन अफरीदी के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी कर उन्हें प्रभावहीन किया है
  • शाहीन अफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ तीन विकेट लेकर फॉर्म में वापसी का संकेत दिया है
Abhishek Sharma vs Shaheen Afridi India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल होने वाला है. एक बार फिर सबकी नजर शाहीन अफरीदी बनाम अभिषेक शर्मा पर है. पिछले दो मुकाबले में शाहीन के खिलाफ अभिषेक ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की है और इस गेंदबाज को फुस्स साबित किया है. हालांकि बांग्लादेश के खिलाप मैच में शाहीन ने तीन विकेट लेकर फॉर्म में आने की सूचना दी है. भले ही शाहीन ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की है लेकिन अभिषेक शर्मा के सामने अभी भी पाकिस्तान का यह तेज गेंदबाज औसत ही साबित होगा. 

अभिषेक शर्मा बनाम शाहीन अफरीदी

अभिषेक ने एशिया सुपर 4 मैच के दौरान शाहीन पर आक्रामक तरीके से निशाना साधा, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हुई. शाहीन बदला लेने के लिए बेताब होंगे, लेकिन अभिषेक से भी चुनौती का सामना करने की उम्मीद है.  इस मुकाबले का विजेता एशिया कप 2025 के फाइनल के नतीजे को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है.

पहले दो साल के शाहीन और अब के शाहीन में काफी अंतर

अपने शुरुआती दो साल में शाहीन की गेंदबाजी कहर बरपा रहे थी. उनकी गेंदबाजी में गति थी और लेथ गेंद के सहारे विकेट लेने में माहिर थे. लेकिन अब के शाहीन में बड़ा अंतर आ गया है.  2024 टी20 विश्व कप के बाद से शाहीन का खराब फॉर्म चिंता का विषय रहा है, जहां वह प्रभाव छोड़ने के लिए संघर्ष करते रहे थे.     

चोट  के कारण एक्शन में बदलाव

शाहीन अफरीदी के एक्शन में बदलाव घुटने की चोट के कारण हुआ था, जिसके बाद 2022 एशिया कप से बाहर होने के बाद उनकी गति और प्रभाव में कमी आई। हालांकि वे वापस लौटे, पर चोट के कारण उन्हें सावधानी बरतनी पड़ी और उनका एक्शन पहले जैसा नहीं रहा, जिसका असर उनके प्रदर्शन पर पड़ा. 2022 के बाद के आंकड़ों को देखा जाए तो  चोट के कारण उनके प्रदर्शन में गिरावट आई है, जिससे यह बात साफ होता है कि वह पहले वाले 'शाहीन अफरीदी' नहीं रहे हैं.

एशिया कप 2025 में बेरंग दिखे शाहीन

एशिया कप 2025 में शाहीन बेहद ही असफल रहे हैं. शाहीन के नाम सिर्फ 9 विकेट दर्ज है. भले ही पाकिस्तान का यह तेज गेंदबाज टॉप 3 में है लेकिन जो बात इस गेंदबाज में नजर आती थी वह नजर नहीं आ रहा है. 

