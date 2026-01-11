IND vs NZ: 'मां के पास...' मैच के बाद विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड को लेकर बड़ा खुलासा

India vs New Zealand, Virat Kohli Statement: वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में भारत ने न्यूजीलैंड को तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया. भारत की जीत में विराट कोहली ने अहम भूमिका निभाई. चेजमास्टर किंग कोहली अपने 85वें अंतरराष्ट्रीय शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने टीम की जीत का बेस तैयार किया. कोहली ने पहले गिल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 118 रनों की साझेदारी की, फिर अय्यर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 77 रन जोड़े. कोहली को इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. वहीं इस मैच के बाद किंग कोहली के बताया कि वो अपने यह अवॉर्ड आखिर कहां रखते हैं.

मां को भेज देते हैं प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी के लिए बुलाया गया तो कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कोहली से पूछा-क्या आपको मालूम हैं कि आपने कितने अवॉर्ड जीते हैं. इसके जवाब में विराट कहते हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है. हर्षा भोगले ने इसके बाद कहा 45. हर्षा ने फिर विराट से पूछा कि इतने अवॉर्ड हैं, इनके लिए तो एक अलग कमरा चाहिए होगा. इस पर विराट कोहली ने कहा नहीं मैं इन्हें अपने पास नहीं रखता. मैं गुरुग्राम में अपनी मां के पास इन्हें भेज देता हूं. उन्हें इन्हें सहेजकर रखना अच्छा लगता है.

कोहली का डबल धमाल

किंग कोहली भले ही अपने शतक से चूक गए लेकिन उन्होंने इस मैच में दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. कोहली अब कुमार संगाकारा को पछाड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं कोहली अब सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

भारत ने जीता मुकाबला

भारत ने रविवार को बीसीए स्टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम किया. इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए.

इसके जवाब में भारत ने 49 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने भारत को संभली हुई शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों ने 8.4 ओवरों में 39 रन जुटाए. रोहित 29 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद गिल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 118 रन जुटाकर टीम को 157 के स्कोर तक पहुंचा दिया.

गिल 71 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 56 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला. उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रन जुटाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 234 रन तक पहुंचा दिया. कोहली 91 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अय्यर ने 47 गेंदों में 49 रन की पारी खेली. केएल राहुल और हर्षित राणा ने 29-29 रन की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने में भूमिका निभाई.

