IND vs NZ T20I: हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद क्यों कहा- 'मेरा एक सीधा सा नियम है...'

Hardik Pandya

Hardik Pandya on player of the Series: भारतीय टीम (Team India) ने तीन टी20 मैचों की सीरीज को अब आखिरकार 2-1 से जीत कर सीरीज अपने नाम कर लिया है शुबमन गिल (Hardik Pandya on Shubman Gill) और ईशान किशन (Ishan Kishan) ने पारी की शुरुआत जरूर की लेकिन, ईशान किशन का बल्ला खामोश रहा और ईशान मात्र 1 रन बना कर पवेलियन लौट गए और उनके साथी शुभमन गिल ने अपना पहला शतक (Shubman Gill Maiden T20I Century) जमाकर भारतीय पारी को एक शानदार टोटल तक पहुंचाया.