आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों का अभियान तेज, उमर और महबूबा ने सरकार से की यह अपील

पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने जांच शुरू कर दी है. जांच एजेंसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद रविवार को जम्मू में मामला दर्ज किया और कई टीम जांच में जुटी हैं.आतंकी साजिश का पता लगाने के लिए सबूतों की तलाश तेज कर दी गई है. प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है. इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है. वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ संदिग्धों के घरों में रखे विस्फोटक में विस्फोट कर उसे उड़ा दिया है. इस बीच इस केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जांच में निर्दोष लोगों को किसी भी तरह से परेशान न किया जाए.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा है,'' पहलगाम आतंकी हमले के बाद, आतंकवाद और उसके मूल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए. कश्मीर के लोग आतंकवाद और निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं. उन्होंने यह स्वतंत्र और सहज रूप से किया.अब समय आ गया है कि इस समर्थन को और आगे बढ़ाया जाए और लोगों को अलग-थलग करने वाली किसी भी गलत कार्रवाई से बचा जाए. दोषियों को सजा दी जाए, उन पर कोई दया न दिखाई जाए, लेकिन निर्दोष लोगों को नुकसान न होने दिया जाए.

