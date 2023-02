Video: तीसरे टी20 में सुपरमैन सूर्यकुमार यादव ने लपके तीन अविश्वसनीय कैच, फुर्ती देख न्यूजीलैंड का सर चकराया

Suryakumar Yadav

IND vs NZ 3rd T20: तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में भारतीय टीम (Team India) के 234 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड (New Zealand) की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और शुरुआत के 5 ओवर के भीतर ही न्यूजीलैंड के पांच खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे. भारतीय गेंदबाज़ी की शुरुआत हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya on Bowling First Over) ने की, हार्दिक (Hardik) के पहले ओवर के पांचवी गेंद पर ही फिन एलन (Finn Allen) महज 3 रन बना कर सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav Taken Catch) के हाथों स्लीप में लपके गए, सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav Catching Video) ने शारदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया और बेहद ही शानदार कैच लपका.