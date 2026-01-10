विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ ODI Seires: वनडे में भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड, देखें हेड-टू-हेड आंकड़े

India vs New Zealand ODI Head to Head Stats: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को बड़ौदा क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा. भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का आगाज करने के इरादे से उतरेगी.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs NZ ODI Seires: वनडे में भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड, देखें हेड-टू-हेड आंकड़े
India vs New Zealand ODI Head to Head Stats
  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 120 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 62 और न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं
  • टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलने जा रहा है
  • शुभमन गिल की इंजरी के बाद वापसी हुई है और रोहित शर्मा व विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर फिर से नजर आएगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs New Zealand ODI Head to Head Record: टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारतीय टीम अपनी आखिरी सीरीज खेलने को तैयार है. न्यूजीलैंड तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर पहुंच चुकी है. तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को बड़ौदा क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा. भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का आगाज करने के इरादे से उतरेगी. इंजरी की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहे कप्तान शुभमन गिल की वापसी हो रही है. भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए रोमांचक यह है कि मैदान पर एक बार फिर रो-को यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा देखने को मिलेगा. 

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित और विराट का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था. रोहित ऑस्ट्रेलिया सीरीज और विराट दक्षिण अफ्रीका सीरीज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे. वडोदरा वनडे में भी इन दोनों खिलाड़ियों से धमाकेदार पारियों की उम्मीद रहेगी. श्रेयस अय्यर की प्लेइंग इलेवन में एंट्री होती है या नहीं, ये देखना भी रोचक होगा.

हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद

गुजरात के वडोदरा शहर के बाहरी तरफ कोटंबी में बने स्टेडियम में अब तक सिर्फ प्रथम श्रेणी मैच खेले गए हैं. पहली बार वनडे खेला जाना है. इस पिच पर गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और रन बनाना आसान होता है. ऐसे में उम्मीद है कि मैच हाई स्कोरिंग होगा. गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, गेंद पुरानी होने के बाद स्पिनर्स को कुछ फायदा मिल सकता है. रविवार को वडोदरा का मौसम अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा. टॉस 1 बजे होगा. मैच 1:30 दोपहर से खेला जाएगा.

ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 120 वनडे खेले गए हैं. भारतीय टीम का पलड़ा भारी है. टीम इंडिया ने 62 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैचों में जीत हासिल की है. 1 मैच टाई रहा है, जबकि 7 मैचों का परिणाम नहीं आया है. पिछले 6 वनडे मैचों में भारत ने जीत हासिल की है.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल.

वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिच हे (विकेटकीपर), जैक फाउल्केस, आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, माइकल रे.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप विवाद: हर खिलाड़ी, कोच, स्टाफ़ की सुरक्षा की गारंटी चाहता है BCB- सूत्र

यह भी पढ़ें: RCB vs MI: नदीन डी क्लॉर्क ने रचा इतिहास, WPL में ये कारनामा करने वाली पहली बल्लेबाज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, New Zealand, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now