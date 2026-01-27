IND vs NZ: सीरीज गंवाई, तो न्यूजीलैंड पर पड़ा असर, टी20 विश्व कप से पहले इन 2 खिलाड़ियों को किया बाहर

India vs New Zealand: तीन मैचों में भारत से करारी हार झेलने के बाद न्यूज़ीलैंड (IND vs NZ) ने अपनी टीम में बदलाव किए हैं. तेज़ गेंदबाज़ क्रिस्टियन क्लार्क और ओपनिंग बल्लेबाज़ टिम रॉबिन्सन को बुधवार को विशाखापत्तनम में होने वाले चौथे टी20 आई से पहले टीम से रिलीज़ कर दिया गया है, तो वहीं 24 वर्षीय क्लार्क ने नागपुर में सीरीज़ के पहले मुकाबले में अपना डेब्यू किया था और चार ओवर में 40 रन देकर एक विकेट लिया था. वहीं, रॉबिन्सन ने उसी मैच में 15 गेंदों पर 21 रन की निराशाजनक पारी खेली थी, जिसे न्यूज़ीलैंड 48 रनों से हार गया था. इसके बाद की मैचों में टीम ने उनकी जगह टिम साइफ़र्ट और मैट हेनरी को शामिल किया. टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2025) नजदीक आते हुए न्यूज़ीलैंड को ऑलराउंडर जेम्स नीशम और तेज़ गेंदबाज़ लोकी फर्ग्यूसन की सेवाएं अंतिम मैचों के लिए मिल गई हैं.

क्रिकेट न्यूजीलैंड ने सोमवार को ऐलान किया, 'क्रिस्टियन क्लार्क और टिम रॉबिन्सन को भारत में ब्लैक कैप्स टी20 स्कवॉड से रिलीज़ कर दिया गया है. जिमी नीशम, लोकी फर्ग्युसन और टिम साइफ़र्ट अब टीम के साथ जुड़ चुके हैं.फिन एलेन वीरवार को तिरुवनंतपुरम में टीम से जुड़ने वाले अंतिम खिलाड़ी होंगे.' ब्लैककैप्स ने यह भी पुष्टि की कि ओपनिंग बल्लेबाज़ फिन एलेन शनिवार को होने वाले पांचवें टी20आई से पहले वीरवर को को तिरुवनंतपुरम में टीम से जुड़ेंगे.

न्यूज़ीलैंड ने अपने सबसे बड़े रनों के बचाव में मिली हारों में से एक तब झेली, जब भारत ने दूसरे टी20आई में 209 रनों के लक्ष्य को 16 ओवर से कम में चेज़ कर लिया, यह टी20आई इतिहास में सबसे तेज़ 200+ रनों के चेज़ में से एक है. गुवाहाटी में हुए पिछले मैच में भारत ने पहले गेंद से न्यूज़ीलैंड को ध्वस्त किया और फिर 154 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 10 ओवर में हासिल कर लिया, जो टी20आई में 60 गेंदों के भीतर पूरा किया गया सिर्फ दूसरा 150+ चेज़ रहा. अब बदली हुई न्यूजीलैंड टीम इस प्रकार है:

मिशेल सैंटनर (कप्तान), डेवॉन कॉन्वे, टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डारेल मिशेल, मार्क चैपमैन, ज़ैकरी फॉल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, जेम्स नीशम, काइले जैमिसन, माइकल ब्रेसवेल, बेवन जैकब्स, फिन एलेन (केवल 5वें टी20आई के लिए)

यह भी पढ़ें:

Ind vs Nz 4Th T20I: चौथे टी20 में ओपनिंग जोड़ी कौन? अभिषेक के साथ संजू या ईशान किशन, प्लेइंग 11 का ऐसा बन रहा समीकरण