टेस्ट, वनडे में हार के बाद गंभीर की सेना को T20 में फिक्र की 8 खास वजहें, रहना होगा सावधान!

वाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया की बादशाहत है. ICC रैंकिंग्स में भारत वनडे और टी 20 दोनों में नंबर 1 टीम है. इसके बावजूद कोच गौतम गंभीर की अगुआई में टीम इंडिया को पिछले दो साल में एक से ज़्यादा बार ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है. न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ टेस्ट में हार, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ वनडे सीरीज में ताजू ऐतिहासिक हार ने टीम के फ़ैन्स को हिलाकर रख दिया है. भारत अब टी20 में इस वक्त किसी तरह हार झेलने हालत में बिल्कुल नहीं है और उसकी कई वजहें हैं.

*पहली वजह- टी-20 वर्ल्ड कप में 17 दिन बाक़ी!

अब भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच अगले दो हफ़्तों के बीच 5 टी-20 के मैच होने हैं और उसके हफ़्ते भर बाद ही टी-20 वर्ल्ड कप की चुनौती शुरू हो जाएगी. यानी टीम इंडिया को हर हाल में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ जीत हासिल करनी होगी.

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड, टी-20 सीरीज

- पहला टी-20 – 21 जनवरी- नागपुर

- दूसरा टी-20 - 23 जनवरी- रायपुर

- तीसरा टी-20 - 25 जनवरी- गुवाहाटी

- चौथा टी-20 - 28 जनवरी- विशाखापत्तनम

- पांचवां टी-20 - 31 जनवरी- तिरुअनंतपुरम

दूसरी वजह- डिफेंडिंग चैंपियन है टीम इंडिया

टीम इंडिया न्यूज़ीलैंड से किसी भी तरह हार का सामना करती है तो वो ना ही ऐतिहासिक होगी, बल्कि उसके बाद टी-20 वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन भारत बढ़े मनोबल के साथ नहीं जा पाएगी. टीम इंडिया और ख़ासकर गौतम गंभीर पर सवाल उठेंगे सो अलग.

तीसरी वजह- टीम इंडिया का रिकॉर्ड

अबतक भारत ने 263 टी-20 मैचों में 175 में जीत और 73 में हार का सामना किया है. 7 मैच टाई रहे हैं.

भारत के टी20 मैच - 263

भारत की जीत- 175

भारत की हार - 73

भारत की % जीत - 69 %

टाई - 07

चौथी वजह-कांटे की टक्कर

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच टी20 मैचों में आकंड़ों के लिहाज़ से कांटे की टक्कर रही है. यानी भारत को टेस्ट और वनडे सीरीज में हराने वाली किवी टीम को भारतीय टीम हल्का नहीं आंक सकती.

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड टी-20 मैच - 25

भारत जीता - 12

न्यूज़ीलैंड जीता - 10

टाई - 01

टाई+ भारत की जीत - 02

पांचवीं वजह- कप्तान सूर्यकुमार यादव का फ़ॉर्म

इसके अलावा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का फॉर्म टीम के लिए फ़िक्र की वजह है. हालांकि टीम इंडिया इसे लेकर या तो डिनायल मोड में है. या फिर मीडिया में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि SKY के फॉर्म को लेकर चिंता की कोई बात नहीं.

छठी वजह- रणनीति तय करने का आख़िरी मौक़ा

वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बैटिंग क्रम और रणनीति तय करने का ये आख़िरी मौक़ा होगा.

सातवीं वजह- गंभीर पर तलवार

कोच गंभीर की अगुआई में टीम इंडिया मे साल 2025 में इंग्लैंड में शानदार टेस्ट सीरीज़ ज़रूर खेली. लेकिन गंभीर की अगुआई में टीम इंडिया की कई बड़ी हार फ़ैन्स के गले नहीं उतर रही. भारत को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज़ में पहले किवी टीम ने 3-0 से हराया तो दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के फ़ाइनल में पहुंचने का मौक़ा बेहद मुश्किल कर दिया है.

आठवीं वजह- अब मत हारना गंभीर!

बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ में 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में भारत की 1-3 से हार टीस भरी साबित हुई. गंभीर के कार्यकाल में भारत ने 19 टेस्ट मैचों में 7 जीत हासिल की 10 में हार का मुह देखा जबकि 2 टेस्ट ड्रॉ रहे. 36.82% के जीत का आंकड़ा भारत के लिए मायूसी भरा साबित हुआ. अब तो टीम इंडिया के साथ कोच गंभीर के कट्टर फ़ैन्स भी दुआ कर रहे होंगे, ‘अब मत हारना गंभीर!'

