IND vs NZ: कैसा है आयुष बडोनी का रिकॉर्ड, वॉशिंगटन सुंदर को किया रिप्लेस, लेकिन बना हुआ है बड़ा सवाल

Ayush Badoni Record Replace Washington Sundar: वडोदरा में हुए सीरीज के पहले वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. हालांकि, इस मैच में ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए. सुंदर की पसली में चोट लगी, जिसके चलते वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह आयुष बडोनी को पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया गया है.

वाशिंगटन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान चोटिल हो गए थे. इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने पांच ओवर में 27 रन दिए और न्यूजीलैंड की पारी के बीच में ही मैदान से बाहर चले गए. इसके बाद वह क्षेत्ररक्षण के लिए मैदान पर नहीं उतरे. वह बाद में आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. भारत ने यह मैच चार विकेट से जीता. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बयान में कहा,"न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को अपनी बायीं पसली के निचले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ."

बयान में कहा गया है,"उनका स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम विशेषज्ञों की राय लेगी. वाशिंगटन सीरीज के बाकी बचे दो मैच में नहीं खेल पाएंगे." बयान के अनुसार,"पुरुष टीम की चयन समिति ने उनके स्थान पर आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया है. बडोनी बुधवार को राजकोट में टीम से जुड़ेंगे जहां दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा."

कैसा है आयुष बडोनी का रिकॉर्ड

आयुष बडोनी मुख्य रूप से बल्लेबाज हैं, जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं. वह दिल्ली के कप्तान भी रह चुके हैं और विजय हजारे ट्रॉफी में उप कप्तान की भूमिका निभा रहे थे. इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से अच्छा प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था.

लखनऊ की टीम में वह भारत के वर्तमान मुख्य कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में खेले थे. बडोनी का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बल्लेबाजी औसत 57.96 है, लेकिन लिस्ट ए क्रिकेट में उनका प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं है. उन्होंने लिस्ट ए के 27 मैचों में औसतन 36.47 रन बनाए हैं और मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने बल्लेबाजी की बजाय गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया है.

बात अगर आयुष बडोनी की गेंदबाजी की करें तो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 22, लिस्ट ए में 18 और टी20 में 17 विकेट झटके हैं. इंडिया ए और अंडर-19 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके आयुष बडोनी को क्या प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी, इसको लेकर सवाल है. जडेजा और कुलदीप के होने के चलते यह मुश्किल है कि आयुष बडोनी बतौर स्पिनर जगह बनाएं. स्क्वाड में नितीश कुमार रेड्डी भी हैं, ऐसे में मैनेजमेंट रेड्डी के साथ भी जा सकता है. हालांकि, काफी कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि राजकोट में की पिच कैसी होगी.

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारतीय स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आयुष बडोनी.

