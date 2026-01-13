PM Kisan 22nd Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 22वीं किस्त के 2000 रुपये! लिस्ट में कहीं आपका नाम भी तो नहीं?

PM Kisan Yojana 22nd Installment Date: नया साल शुरू हो चुका है और खेतों से लेकर गांव तक एक ही चर्चा है कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब आएगी. जिन किसानों के खाते में हर चार महीने में 2000 रुपये आते हैं उनके लिए यह रकम बहुत जरूरी होती है. खाद बीज से लेकर खेती के छोटे बड़े खर्च इसी पैसे से पूरे होते हैं. ऐसे में जब किस्त में देरी होती है तो चिंता भी बढ़ जाती है. इस बार भी लाखों किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही डर भी है कि कहीं 2000 रुपये की किस्त का पैसा अटक न जाए.

पीएम किसान योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी. इसके तहत पात्र किसानों को साल में कुल 6000 रुपये मिलते हैं. यह पैसा तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है. हर चार महीने में 2000 रुपये आते हैं जिससे किसान अपनी खेती और घर के जरूरी खर्च संभाल पाते हैं. अब तक सरकार 21 किस्तें जारी कर चुकी है.

पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कब आएगी. सरकार ने अभी तक कोई तय तारीख नहीं बताई है लेकिन पिछले पैटर्न को देखें तो उम्मीद की जा रही है कि यह किस्त फरवरी 2026 में जारी हो सकती है. अगर पहले की तरह हर चार महीने का नियम रखा गया तो जनवरी के आखिर या फरवरी से मार्च के बीच पैसा खाते में आ सकता है.

पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव,e KYC और Farmer ID जरूरी

इस बार पीएम किसान योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है. अब सिर्फ e KYC कराना काफी नहीं है. सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों के पास यूनिक Farmer ID नहीं होगी उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है. Farmer ID को किसान की डिजिटल पहचान माना जा रहा है जिसमें जमीन खेती और आमदनी से जुड़ी जानकारी जुड़ी रहती है.

Farmer ID क्यों जरूरी?

सरकार का कहना है कि फार्मर आईडी से यह तय होगा कि योजना का फायदा सही किसान तक पहुंचे. इससे फर्जी नाम और गलत रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी. जिन किसानों ने अभी तक Farmer ID नहीं बनवाई है उनके खाते में किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त अटक सकती है.

e KYC नहीं कराई तो भी रुक सकता है अगली किस्त का पैसा

PM Kisan योजना में e KYC पहले से जरूरी है. जिन किसानों ने अभी तक e KYC पूरी नहीं की है उन्हें भी अगली किस्त नहीं मिलेगी. इसलिए अगर आप 2000 रुपये समय पर पाना चाहते हैं तो तुरंत e KYC जरूर पूरी कर लें.

इन गलतियों के चलते भी अटक सकती है किस्त

कई बार पैसा सिर्फ e KYC या Farmer ID की वजह से नहीं रुकता. आधार और बैंक खाते की जानकारी में फर्क होना बैंक खाता बंद होना IFSC कोड बदल जाना या बैंक KYC अपडेट न होना भी बड़ी वजह बन जाती है. जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने पर भी सिस्टम किसान को अपात्र दिखा देता है.

जमीन से जुड़ी दिक्कतें भी बनती हैं वजह

अगर जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है म्यूटेशन पेंडिंग है या जमीन किसी विवाद में है तो भी पीएम किसान की किस्त रुक सकती है. ऐसे मामलों में किसान को अपने नजदीकी कार्यालय जाकर जानकारी ठीक करानी चाहिए.

किन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान का पैसा?

जिन किसानों ने e KYC नहीं कराई है.

जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है.

जिन्होंने जमीन का वेरिफिकेशन नहीं कराया है.

जिनके पास दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है

ऐसे पेंशन पाने वाले जिनकी मासिक पेंशन 10000 रुपये से ज्यादा है

इन सभी मामलों में 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा.

अपना नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में कैसे चेक करें?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम पीएम किसान की लिस्ट में है या नहीं तो pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर Beneficiary List में राज्य जिला ब्लॉक और गांव चुनकर रिपोर्ट देख सकते हैं. अगर नाम लिस्ट में है तो किस्त आने की पूरी संभावना है.

2000 रुपये पाने के लिए अभी करें ये जरूरी काम

पिछले साल 2025 में पीएम किसान की तीनों किस्तें समय पर आई थीं. पहली किस्त फरवरी में दूसरी अगस्त में और तीसरी किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी. अब सभी किसानों की नजर 22वीं किस्त पर टिकी है.अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान की 22वीं किस्त बिना रुके आपके खाते में आए तो अभी e KYC पूरी कर लें Farmer ID बनवा लें और बैंक- जमीन से जुड़ी जानकारी जरूर अपडेट कर लें. इसमें थोड़ी सी लापरवाही करने पर आपको किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त से वंचित होना पड़ सकता है.

