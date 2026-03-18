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कौन हैं धुरंधर 2 के बड़े साहब ? धुरंधर द रिवेंज की रिलीज के साथ उठा पर्दा

धुरंधर 2 की रिलीज के साथ ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने बड़े साहब कौन है. इसका खुलासा कर दिया है. 

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कौन हैं धुरंधर 2 के बड़े साहब ? धुरंधर द रिवेंज की रिलीज के साथ उठा पर्दा
धुरंधर 2 की रिलीज के साथ हुआ बड़े साहब का खुलासा
नई दिल्ली:

5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर के बाद अब 19 मार्च का धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज वर्ल्डवाइड रिलीज होने को तैयार है. जबकि 18 मार्च को आदित्य धर की फिल्म के प्री रिलीज शो फैंस ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इंटरनेट यूजर्स रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच धुरंधर की रिलीज से सवाल उठ रहे हैं कि बड़े साहब कौन है? लेकिन अब धुरंधर 2 की रिलीज के बाद इस सवाल से पर्दा उठ चुका है कि आखिर बड़े साहब कौन है, जिसके बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. 

कौन है बड़े साहब

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धुरंधर 2 के प्री रिलीज शोज में बड़े साहब कौन है. इससे पर्दा उठ गया है. दरअसल, धुरंधर द रिवेंज में बड़े साब दाउद इब्राहिम को दिखाया गया है. जो कि काफी बूढ़ा नजर आ रहा है. वहीं वीकिपीडिया के अनुसार, इस किरदार को दानिश इकबाल ने निभाया है.

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धुरंधर 2 के बारे में 

अगर फिल्म की बात करें तो 'धुरंधर: द रिवेंज' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है, जिसमें रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जबकि निर्माता आदित्य के अलावा लोकेश धर और ज्योति देशपांडे हैं. फिल्म 19 मार्च को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होगी. जबकि प्री रिलीज शो के साथ फिल्म को रिलीज कर दिया है. 

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