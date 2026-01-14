IND vs NZ 2nd ODI: शुभमन गिल ने फिर ठोकी फिफ्टी, न्यूजीलैंड के खिलाफ आग उगलता है बल्ला, देखें रिकॉर्ड

भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने निरंजन शाह स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ 53 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 56 रन की पारी खेली. राजकोट में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी और शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी की. यह भारतीय कप्तान का इस सीरीज में लगातार दूसरा अर्धशतक रहा. भारतीय सरजमीं पर गिल कीवी गेंदबाजों पर कहर बनकर बरपे हैं. गिल ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में 7 वनडे पारियां खेलीं, जिसमें 115.6 की औसत के साथ कुल 578 रन बनाए. गिल ने इस दौरान 208 (149 गेंदें), 40* (53 गेंदें), 112 (78 गेंदें), 26 (31 गेंदें), 80* (66 गेंदें), 56 (71 गेंदें) और 56 (53 गेंदें) रन की पारियां खेली हैं.

अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई भारतीय पारी

रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 12.2 ओवरों में 70 रन जुटाए. रोहित शर्मा 38 गेंदों में 4 चौकों के साथ 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से कप्तान गिल ने विराट कोहली के साथ मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन यह जोड़ी 29 रन से ज्यादा नहीं जुटा सकी. शुभमन गिल 53 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि कोहली ने 23 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. भारतीय टीम 118 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी.

केएल राहुल ने जड़ा 8वां वनडे शतक

मुश्किल में फंसी टीम इंडिया के लिए केएल राहुल एक बार फिर संकटमोचक बनकर उभरे. केएल राहुल ने रवींद्र जडेजा के साथ पांचवें विकेट के लिए 88 गेंदों में 73 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 191 के स्कोर तक पहुंचाया. जडेजा टीम के खाते में 27 रन जोड़कर आउट हुए. केएल राहुल ने नितीश रेड्डी (20) के साथ छठे विकेट के लिए 57 रन जोड़कर टीम को 248 के स्कोर तक पहुंचा दिया.

एक छोर पर बल्लेबाज अपने विकेट गंवाते जा रहे थे, दूसरे छोर पर केएल राहुल ने मोर्चा संभाला. उन्होंने करियर का 8वां वनडे शतक लगाया. केएल राहुल ने इस पारी में 92 गेंदों का सामना किया, जिसमें 1 छक्के और 11 चौकों के साथ नाबाद 112 रन बनाए. उनकी इस पारी की मदद से भारत ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 284 रन बनाए.

