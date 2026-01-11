IND vs NZ 1st ODI: वर्ल्ड के बेस्ट चेज़मास्टर किंग कोहली ने कैसे बना दिया अपने गेम को और विराट, तोड़े कई रिकॉर्ड

India vs New Zealand 1st ODI, Virat Kohli Record: सिडनी, रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम से लेकर वडोदरा तक मैदान बदलते रहे लेकिन विराट कोहली का अंदाज़ नहीं बदला, सिर्फ़ रफ़्तार और कनसिस्टेंसी बढ़ती गई. पिछली 5 पारियों में 2 शतक, 3 अर्द्धशतक और 2 बार नॉट आउट पारियां- ये रिकॉर्ड है 50 ओवर के फॉर्मेट में क्रिकेट इतिहास के अबतक के बेहतरीन बल्लेबाज़ का- अद्भुत, अभूतपूर्व और अप्रतिम. विराट वडोदरा में 91 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्का लगाकर 93 रन बनाकर आउट हुए और अपने 85वें शतक से 7 रन दूर रह गए. कोहली की पारी के दम पर भारत ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीता. कोहली ने दूसरे विकेट के लिए गिल के साथ 118 रनों की साझेदारी की फिर अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रन जोड़े.

सिडनी में पिछले साल विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ जब शतकीय साझेदारी की और 74 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई उसे कई आलोचक ROKO की आख़िरी पारी में मान रहे थे. लेकिन तब से लेकर अबतक 37 साल के कोहली का कद और भी विराट होता गया है. पिछली 11 पारियों में विराट ने 3 शतक और 4 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं, इनमें उनकी तीन नाबाद पारियां भी हैं.

वक्त के मुताबिक गेम बदल रहे हैं विराट

विराट कोहली ने अपना पहला वनडे मैच 2008 में खेला था और अपनी पहली पांच पारियों में सिर्फ़ एक अर्द्धशतक लगाए थे और पहली 10 पारियों में सिर्फ़ 2 अर्धशतक रहे. विराट ने अपने करियर का पहला वनडे शतक अपने 13वीं वनडे की पारी में ईडन गार्डन्स पर श्रीलंका के ख़िलाफ़ 2009 में लगाया था.

2009 से लेकर अबतक 16-17 सालों में विराट ने अलग ही रफ़्तार पकड़ ली. आज वो वनडे क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं. वनडे क्रिकेट में उनके नाम 53 शतक हैं, किसी भी फॉर्मैट में इतने शतक दुनिया के किसी क्रिकेटर के नाम नहीं हैं- ना सचिन तेंदुलकर, ना सर डॉन ब्रैडमैन और ना सुनील गावस्कर के नाम. इनमें से 3 शतक तो पिछली 11 पारियों में आए हैं.

विराट आंकड़े: कुल 84 शतक, 28068 रन

309 मैच---------- 14650 रन- 58.5 औसत – 54 शतक, 77 अर्धशतक

आख़िरी 11 मैच- रन- 665 रन- 83.13 औसत – 3 शतक, 4 अर्धशतक

Gen Z और अल्फ़ा जेनेरेशन से आगे

उम्र की सीमा के मुताबिक 05 नवंबर 1988 में जन्मे विराट कोहली मिलेनियल जेनेरेशन की नुमाइंदगी करते हैं. मगर मिलेनियल जेनेरेशन के विराट Gen Z और अल्फ़ा जेनेरेशन की रफ़्तार या उनसे भी तेज़ गति से रन बटोर रहे हैं. वक्त बदल रहा है तो विराट के बल्ले का तेवर भी बदल रहा है. इन सब मैचों में विराट का अपना क्लास भी बरक़रार है. आने वाले वक्त में उनके वनडे के रिकॉर्ड पर यकीन करना भी मुश्किल होगा.

रनमशीन बन गये हैं रनबैंक

विराट ने अपने करियर में अपनी टीमों के ना जाने कितने मैच जिताये और कितने ही मैचों में उनका ग़ज़ब का असर भी रहा. इस दौरान रनमशीन विराट ने इतने रन बटोरे कि अब वो रनमशीन से रनबैंक बन गये. इस दौरान विराट ने श्रीलंका के कुमार संगाकारा के सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो अब सिर्फ़ सचिन तेंदुलकर के पीछे आ गये हैं.

किंग विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बटोरने के मामले में वडोदरा में 42 रन बनाते ही सचिन के पीछे आकर जम गये. वडोदरा की पारी में 42वां रन बनाते ही कोहली (28068 रन) ने श्रीलंका के कुमार संगाकारा (28016 रन) को पीछे छोड़ दिया और सचिन तेंदुलकर (34357 रन) के बाद पोडियम पर दूसरे नंबर पर पांव जमा दी.

वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन:

सचिन तेंदुलकर- भारत- 664 मैच- 34357 रन- 100 शतक

विराट कोहली – भारत – 557 मैच- 28068 रन - 84* शतक

कुमार संगाकारा- श्रीलंका- 594 मैच- 28016 रन- 63 शतक

