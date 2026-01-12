IND vs NZ 1st ODI: 'अपने बल्ले से देते हैं जवाब...' विराट कोहली को लेकर श्रेयस अय्यर ने कही बड़ी बात

Shreyas Iyer on Virat Kohli: भारतीय उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि यह चैम्पियन क्रिकेटर बरसों से अपने बल्ले से जवाब दे रहा है जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में खेली गई शानदार पारी शामिल है. कोहली ने 91 गेंद में 93 रन बनाये जिसकी मदद से भारत ने 301 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चार विकेट से जीत दर्ज की. इस पारी के दौरान कोहली सबसे तेजी से 28000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने जबकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद उनके सर्वाधिक रन हो गए हैं.

अय्यर ने बीसीसीआई द्वारा डाले गए वीडियो में कहा,"उनकी पारी के बारे में जितना भी बोलें, कम होगा. हम इतने सालों से देख रहे हैं और वह लगातार कर रहे हैं. जिस तरह से वह स्ट्राइक रोटेट करते हैं और गेंदबाजों की धुनाई करते हैं, वह अपने बल्ले से ही जवाब देते हैं." चोट के बाद वापसी कर रहे अय्यर ने कहा,"सीरीज की शुरूआत जीत के साथ करके अच्छा लगा. टीम में काफी समय बाद लौटा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है. सभी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना शानदार अनुभव है. मुझे इसकी कमी खल रही थी और वापसी करके बहुत अच्छा लग रहा है."

बात अगर मैच की करें तो रविवार को बीसीए स्टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम किया. इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए.

कीवी टीम को डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों ने 21.4 ओवरों में 117 रन की साझेदारी की. लेकिन इसके बाद टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई. हालांकि, डेरेल मिशेल ने एक मोर्चा संभाला और छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को 281 के स्कोर तक पहुंचाया. मिशेल ने 71 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 84 रन की पारी खेली.

इसके जवाब में भारत ने 49 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने भारत को संभली हुई शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों ने 8.4 ओवरों में 39 रन जुटाए. रोहित 29 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद गिल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 118 रन जुटाकर टीम को 157 के स्कोर तक पहुंचा दिया.

गिल 71 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 56 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला. उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रन जुटाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 234 रन तक पहुंचा दिया. कोहली 91 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए.

यह भी पढ़ें: मोहम्मद रिजवान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, जबरन हुए रिटायर्ड आउट, नाम हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

यह भी पढ़ें: शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई, इंस्टा पर शेयर किया खास पोस्ट