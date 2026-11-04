'सबसे अहम बात...' अजिंक्य रहाणे ने शुभमन गिल की कप्तानी पर दिया बड़ा बयान

शुभमन गिल का बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और कप्तान के तौर पर उनकी बढ़ती परिपक्वता ने भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे को काफी प्रभावित किया है. रहाणे का मानना ​​है कि यह युवा कप्तान हर सीरीज के साथ और बेहतर होता जा रहा है. भारतीय टीम के भविष्य के बदलाव की प्रक्रिया के तहत, अपने करियर की शुरुआत में ही कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने वाले गिल ने टीम का नेतृत्व करते हुए लगातार शानदार रन बनाए हैं. अतिरिक्त जिम्मेदारी के बावजूद उनकी बल्लेबाजी की लय पर कोई असर नहीं पड़ा है और वे वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भी शीर्ष पर पहुंच गए हैं.

रहाणे ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा,"बल्लेबाजी के लिहाज से शुभमन का प्रदर्शन शानदार रहा है. उनके आंकड़े खुद ही बहुत कुछ कह देते हैं. मुझे उनके बारे में, और उनके खेलने के तरीके में जो बात सबसे अच्छी लगती है, वह है उनका आत्मविश्वास."

रहाणे के अनुसार, यह आत्मविश्वास मैदान पर गिल के बर्ताव, उनके रवैये और खेल के प्रति उनके इरादे में साफ झलकता है. यह मानते हुए कि बल्लेबाजी में फॉर्म ऊपर-नीचे हो सकती है, 38 वर्षीय रहाणे ने कहा कि हाल के समय में लगातार रन बनाने से गिल का खुद पर भरोसा और मजबूत हुआ है.

रहाणे ने कहा,"मैदान पर उनके उतरने का अंदाज, उनका रवैया और खेल के प्रति उनका इरादा बहुत मायने रखता है. फॉर्म में उतार-चढ़ाव आ सकता है. हो सकता है कि एक दिन आप रन बनाएं और अगले दिन न बना पाएं, लेकिन शुभमन के पास वह आत्मविश्वास है, और हाल के दिनों में उन्होंने लगातार रन बनाए हैं."

गिल ने व्हाइट-बॉल (सीमित ओवरों) और टेस्ट क्रिकेट, दोनों में शानदार प्रदर्शन करके अपने इस आत्मविश्वास को सही साबित किया है. सितंबर में गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में, 405 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली और 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन बनाए.

उन्होंने सिर्फ 117 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया, जो पुरुषों के वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड है. इसके अलावा, वनडे क्रिकेट में किसी कप्तान द्वारा बनाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है. टेस्ट क्रिकेट में, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान गिल ने जबरदस्त प्रभाव डाला. खासकर एजबेस्टन में, जहां उन्होंने पहली पारी में शानदार 269 रन बनाए और दूसरी पारी में 161 रन जोड़े. इस तरह, कप्तान के तौर पर उन्होंने एक ही टेस्ट मैच में दो शतक लगाने का कारनामा किया.

लेकिन रन बनाने के अलावा, एक लीडर के रूप में गिल का विकास वह चीज है जिसने रहाणे का खास ध्यान खींचा है. रहाणे ने इस युवा खिलाड़ी की तारीफ की. जिस तरह से वह खिलाड़ियों को संभालते हैं, गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं और सही समय पर बदलाव करते हैं, रहाणे के अनुसार, ये एक ऐसे कप्तान के संकेत हैं जिसका अनुभव लगातार बढ़ रहा है.

उन्होंने आगे कहा,"सबसे अहम बात यह है कि हर सीरीज के साथ वह एक कप्तान के तौर पर बेहतर होते जा रहे हैं. वह खिलाड़ियों को बहुत समझदारी से संभाल रहे हैं, गेंदबाजों को रोटेट कर रहे हैं और सही बदलाव कर रहे हैं. ये अच्छे संकेत हैं कि हर सीरीज के साथ उनका विकास हो रहा है."

फिलहाल, भारत के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान रहाणे 'सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क' के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा हैं. टी20 सीरीज को 3-2 से जीतने के बाद, भारत ने बुधवार को न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराया और पांच मैचों की मौजूदा ODI सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

भारत अपने न्यूजीलैंड दौरे का समापन मेजबान टीम के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ करेगा. न्यूजीलैंड दौरे के बाद, भारत स्वदेश लौटेगा और श्रीलंका तथा जिम्बाब्वे के खिलाफ 'व्हाइट-बॉल' सीरीज खेलेगा. इसके बाद, भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से बहुप्रतीक्षित 'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी' में होगा.

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