घी 50 रुपये तक महंगा और मक्‍खन 15 रुपये तक महंगा. दिवाली से पहले अमूल ने ग्राहकों को महंगाई का झटका दे दिया है. इस सहकारी कंपनी ने घी और मक्खन की कीमतों में बढ़ोतरी की है. अब अमूल के 1 किलो घी के पैक के लिए आपको 630 रुपये के बजाय 680 रुपये देने होंगे. वहीं, 100 ग्राम मक्खन का पैकेट लेने के लिए आपको 63 रुपये की जगह 66 रुपये खर्च करने होंगे. ज्‍यादा मात्रा वाले पैकेट में 15 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. जैसे कि 500 ग्राम घी और मक्खन के पैक भी महंगे हुए हैं. त्‍यौहारी सीजन में कुछ बाजारों में अमूल के गाय के घी की किल्लत भी बताई जा रही है.

अमूल ने क्यों बढ़ाए घी और मक्खन के दाम?

घी की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे मांग में तेजी और सप्लाई की कमी को बडी वजह बताया जा रहा है. गुजरात और राजस्थान में मिलावटी घी के खिलाफ कार्रवाई के बाद देशभर में ग्राहकों का रुझान ब्रांडेड घी की ओर बढ़ा है.

बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीनों में गुजरात और राजस्थान के अलग-अलग इलाकों से करीब 2 लाख किलो नकली घी जब्त किया गया है. इसके बाद ग्राहकों ने भरोसेमंद ब्रांड के घी को प्राथमिकता देना शुरू किया. इसके अलावा, त्योहारों के दौरान पूरे साल की कुल घी खपत का करीब 45% हिस्सा इस्तेमाल होता है. दिवाली से पहले मांग बढ़ने से सप्लाई पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है.

अमूल घी और बटर की नई कीमतें

प्रोडक्ट पुरानी कीमत नई कीमत बढ़ोतरी 1 किलो घी का कार्टन 630 रुपये 680 रुपये 50 रुपये 500 ग्राम प्योर घी पाउच 325 रुपये 345 रुपये 20 रुपये 100 ग्राम मक्खन 63 रुपये 66 रुपये 3 रुपये 500 ग्राम मक्खन 310 रुपये 325 रुपये 15 रुपये

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घी की कीमतें

अमूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घी की अलग-अलग वैरायटी की कीमतें भी सामने आई हैं.

गाय का घी- 740 रुपये प्रति लीटर

सागर घी- 710 रुपये प्रति लीटर

प्योर घी- 700 रुपये प्रति लीटर

भैंस का घी- 720 रुपये प्रति लीटर

दिवाली के दौरान मिठाइयां, नमकीन और कई तरह के पकवान बनाने के लिए घी और मक्खन का इस्तेमाल बढ़ जाता है. ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी से त्योहार का बजट प्रभावित हो सकता है.

यह भी पढ़ें | सोना इस देश में दूध-ब्रेड से भी सस्‍ता! 15 ग्राम का दाम, 1 किलो + इनाम, आखिर वजह क्‍या है?