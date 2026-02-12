IND vs NAM: टेंशन में गौतम गंभीर, अभिषेक शर्मा के बाद ईशान किशन को भी लगी चोट, नामीबिया के खिलाफ मैच खेलने पर संस्पेंस

Ishan Kishan,Team India suffers an injury bomb: नामीबिया के खिलाफ भारतीय टीम दिल्ली में मुकाबला खेलने वाली है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया टेंशन में हैं. दरअसल, एक ओर जहां अभिषेक शर्मा पूरी तरह से फिट नहीं हैं तो वहीं दूसरी ओर ईशान किशन भी अब चोटिल हो गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार नेट्स में, जसप्रीत बुमराह ने ईशान किशन को एक ऐसी गेंद फेंकी जो उनके पैर में बहुत ज़ोर से लगी. गेंद इतनी ज़ोर से लगी कि ईशान दर्द से ज़मीन पर गिर पड़े और कराहने लगे. जिसके बाद टीम फिजियों ने ईशान के साथ कुछ समय बिताया और उनके दर्द को ठीक करने की कोशिश की. हालांकि ईशान पूरी तरह से फिट हैं या नहीं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

ऐसे में ईशान की चोट ने यकीनन टीम इंडिया को टेंशन में डाल दिया है. बता दें कि अभिषेक शर्मा का खेलना भी मुश्किल है, ऐसे में ईशान का चोटिल होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका है. हालांकि अभिषेक को पेट में इन्फेक्शन के कारण दो दिन अस्पताल में रहने के बाद छुट्टी दे दी गई है, लेकिन मैच में उनके खेलने पर कल फैसला होने की संभावना है.

In the nets, Jasprit Bumrah bowled a delivery to Ishan Kishan that struck his foot very hard. The ball hit him with such force that Ishan fell to the ground in pain and was clearly struggling.



Bumrah seems to have a different intensity and ego while bowling, which is… pic.twitter.com/CwiFB5l0UL — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) February 11, 2026

य़े भी पढ़ें- IND vs NAM: कितने चोटिल, कितने फिट? नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले जानें भारतीय टीम की स्थिति

अब अगर अभिषेक और ईशान नामीबिया के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाते हैं तो भारत के ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर पर इसका असर पड़ेगा. दोनों फिट नहीं हुए तो गौतम गंभीर को प्लेइंग इलेवन में बदलाव करने होंगे. हालांकि संजू सैमसन विकल्प के तौर पर मौजूद हैं लेकिन दोनों के न खेलने से भारत का ओपनर कौन होगा, इसको लेकर टीम मैनेजमेंट को माथा खपाना होगा. वैसे, कुछ रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं कि वाशिंगटन सुंदर को ओपनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है.