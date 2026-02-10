क्रिकेट सिखाने वालों के लिए बड़ी खबर, BCCI ने इन चार पदों पर निकाली भर्ती

अगर क्रिकेट आपके लिए सिर्फ खेल नहीं, बल्कि पैशन है और आप मैदान के बाहर रहकर खिलाड़ियों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बेंगलुरु स्थित अपने Centre of Excellence (CoE) में कोचिंग और परफॉर्मेंस से जुड़े कई पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. यह भर्ती भारत के हाई-परफॉर्मेंस क्रिकेट सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए की जा रही है. इस पहल के जरिए BCCI खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, फिटनेस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर खास फोकस करना चाहता है.



किन पदों पर होगी भर्ती? (Open Positions)

BCCI ने कुल चार तरह के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं:

बैटिंग कोच – 2 पद

फास्ट बॉलिंग कोच – 3 पद

फील्डिंग कोच – 4 पद (3 पुरुष, 1 महिला)

परफॉर्मेंस एनालिस्ट – 1 पद

बैटिंग कोच की भूमिका (Role of Batting Coach)



बैटिंग कोच सीनियर टीम, इंडिया-A, अंडर-एज टीमों और राज्य स्तर के खिलाड़ियों के साथ काम करेंगे. उनका काम खिलाड़ियों की बैटिंग टेक्नीक सुधारना और उनकी परफॉर्मेंस पर लगातार नजर रखना होगा.



फास्ट बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी (Role of Fast Bowling Coach)

फास्ट बॉलिंग कोच तेज गेंदबाजों की फिटनेस, टेक्नीक और वर्कलोड मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे. इससे खिलाड़ियों को चोट से बचाने और उनके प्रदर्शन को बेहतर करने में मदद मिलेगी.



फील्डिंग कोच का काम (Role of Fielding Coach)

फील्डिंग कोच खिलाड़ियों की फुर्ती, कैच पकड़ने, थ्रो करने और मैदान पर मूवमेंट सुधारने का काम करेंगे. मॉर्डन क्रिकेट में यह रोल बहुत अहम माना जाता है.



परफॉर्मेंस एनालिस्ट की भूमिका (Role of Performance Analyst)

परफॉर्मेंस एनालिस्ट मैच और ट्रेनिंग से जुड़े डेटा को एनालाइज करेंगे. इससे कोच और टीम मैनेजमेंट को सही फैसले लेने में मदद मिलेगी.

इन सभी पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं. हर पद के लिए अलग-अलग आवेदन लिंक दिया गया है:



बैटिंग कोच (Batting Coach)

आवेदन लिंक: https://forms.gle/ vq4iTLNcKgh2gjTL8



फास्ट बॉलिंग कोच (Fast Bowling Coach)

आवेदन लिंक: https://forms.gle/ awwWWgRV5jpLFE3G9



फील्डिंग कोच (Fielding Coach)

आवेदन लिंक: https://forms.gle/ CmgFdoKZAz2ye53r6



परफॉर्मेंस एनालिस्ट (Performance Analyst)

आवेदन लिंक: https://forms.gle/ LCH4NtKsGS8PBwKh6



आवेदन की अंतिम तारीख: 27 फरवरी 2026 (शाम 5 बजे तक)



सभी पद BCCI Centre of Excellence, बेंगलुरु में होंगे. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है. जो लोग क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, बल्कि प्रोफेशन मानते हैं, उनके लिए BCCI का यह मौका बेहद खास है. कोचिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस के जरिए भारतीय क्रिकेट के भविष्य को संवारने का यह एक शानदार मौका है.

SSC MTS Admit Card 2026: जारी हुए एडमिट कार्ड, ऐसे करें चेक