IND vs NAM: 'जब आपके पास भरोसेमंद..' टी-20 वर्ल्ड कप में इस मास्टर स्ट्रोक के साथ उतर रहे हैं गौतम गंभीर, खुद किया खुलासा

Gautam Gambhir big Statement on T20 World cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपना पहला मैच यूएसए के खिलाफ जीत लिया है. अब नामीबिया के खिलाफ भारतीय टीम को दूसरा मैच खेलना है. इसके बाद 15 फरवरी को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच होगा. इस मैच को लेकर अभी से बातें शुरू हो गई है. वहीं, टीम के कोच गौतम गंभीर ने उस खिलाड़ी को लेकर बात की है जिसे वो अपनी कोचिंग में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मानते हैं.

गंभीर ने सूर्यकुमार यादव को लेकर कहा, "सूर्या ने इस फॉर्मेट में मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है. वह एक ज़बरदस्त लीडर हैं, इसलिए नहीं कि वह किस तरह के बैटर हैं या कैसे शॉट खेलते हैं. इन सब बातों को आप एक तरफ रख सकते हैं, बल्कि इसलिए कि वह क्रिकेट के मैदान पर क्या करते हैं. जिस तरह से वह खिलाड़ियों से जुड़ते हैं, जिस तरह से वह उनसे बात करते हैं, उनके साथ जो समय बिताते हैं, और मैदान पर वह कितने रिलैक्स रहते हैं."

इसके अलावा गंभीर ने उन चुनौतियों के बारे में बात की जो लगातार ट्रैवल और प्रोफेशन के रिज़ल्ट-ओरिएंटेड नेचर के साथ आती हैं. गौतम गंभीर ने BCCI की ओर से जारी एक वीडियो में कहा, "घर प्यार है, घर वह जगह है जहां आपका परिवार है, और ज़ाहिर है, घर वह जगह है जहा आपको शांति भी मिलती है. मेरे लिए, घर हमेशा से बहुत खास रहा है. ज़ाहिर है, यह मुश्किल है क्योंकि आप बहुत सारी अकेली रातें भी बिताते हैं, आप बहुत सारी रातें ऐसे बिताते हैं जहां चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होतीं. यह कभी-कभी बहुत चैलेंजिंग प्रोफेशन भी होता है, इसलिए जब आपके पास आपका भरोसेमंद सपोर्ट स्टाफ होता है, तो वे आपके परिवार की तरह करीब हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके साथ बहुत सारी भावनाएं शेयर कर सकते हैं."

गंभीर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "असल में, जब आप इस प्रोफेशन में होते हैं, तो आप अपने परिवार के मुकाबले उनके साथ ज़्यादा इमोशन शेयर करते हैं. वे इस प्रोफेशन के उतार-चढ़ाव जानते हैं, वे जानते हैं कि जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होतीं तो कैसा लगता है."