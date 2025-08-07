IND vs ENG: ओवल ही नहीं इंग्लैंड के खिलाफ इन 5 टेस्ट में भी रुक गई थी फैंस की धड़कनें

India vs England Smallest Victory: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 पर समाप्त हुई है. इस सीरीज के दो मुकाबले काफी रोमांचक रहे. लॉर्ड्स में भारत लास्ट डे के आखिरी सेशन तक संघर्ष करता रहा, लेकिन टीम इंडिया जीत नहीं पाई. उस दौरान भी क्रीज पर मोहम्मद सिराज क्रीज पर थे. जो एक गेंद को डिफेंड करने गए थे, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद स्टंप्स से टकरा गई थी. भारत 22 रनों से मैच हार गया था. लेकिन ओवल में हुए सीरीज के आखिरी मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड को आखिरी दिन 35 रम नहीं बनाने दिए और भारत ने 6 रन से मैच अपने नाम किया. भारत की यह रनों के लिहाज से इंग्लैंड के खिलाफ सबसे करीबी जीत रही.

ओवल में 6 रन से जीता भारत

ओवल में उतार-चढ़ाव से भरे बेहद रोमांचक टेस्ट के पांचवें दिन मोहम्मद सिराज के करिश्माई प्रदर्शन से भारत ने इंग्लैंड को छह रन से हराया. इस जीत के बाद भारत सीरीज 2-2 से बराबर करने में सफल रहा. सिराज ने तूफानी गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए 104 रन देकर पांच विकेट चटकाए और टीम की जीत के नायक साबित हुए. उन्होंने सीरीज में कुल 23 विकेट चटकाए और दोनों टीमों में सबसे सफल गेंदबाज रहे.

भारत के 374 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने चौथे दिन जब छह विकेट पर 339 रन बनाए थे जब खराब रोशनी और बारिश के कारण खेलना रोकना पड़ा था. इंग्लैंड को अंतिम दिन जीत के लिए 35 रन जबकि भारत को चार विकेट की दरकार थी. सिराज की अगुआई में भारत ने हालांकि इंग्लैंड को 85.1 ओवर में 367 रन पर समेट दिया और रोमांचक जीत दर्ज की. प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 126 रन देकर चार विकेट चटकाए.

लॉर्ड्स में बुमराह-सिराज का संघर्ष गया बेकार

लॉर्ड्स में भारत को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. भारत को जीत के लिए 193 रनों का लक्ष्य मिला था. टीम ने 112 के स्कोर पर 8 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर रवींद्र जडेजा ने पहले जसप्रीत बुमराह फिर मोहम्मद सिराज के साथ साझेदारी की. जडेजा 181 गेंदों में 61 रन बनाकर नाबाद रहे. जबकि बुमराह ने 54 गेंदों का सामना किया और सिराज ने 30 गेंदें खेली. लेकिन अंत में भारत को हार्टब्रेक का सामना करना पड़ा. क्योंकि सिराज एक गेंद को डिफेंड करने गए थे और गेंद टप्पा खाकर स्टंप्स से टकराई थी.

कोलकाता में स्पिनर्स का चला जादू

साल 1971 के अंत में भारत दौरे पर आई इंग्लैंड ने सीरीज का दूसरा मैच कोलकाता में खेला था. इंग्लैंड को जीत के लिए 192 रनों का लक्ष्य मिला था. चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 105 रन बना लिए थे. लेकिन आखिरी दिन चन्द्रशेखर और बिशन सिंह बेदी का जादू चला. और इंग्लैंड 170 रनों पर ऑल-आउट हुई और टीम इंडिया 28 रनों से यह मैच जीतने में सफल हुई थी. चन्द्रशेखर ने दूसरी पारी में 4 विकेट झटके थे, जबकि बिशन सिंह बेदी ने पंजा जड़ा था.

टॉम हार्टले की घातक गेंदबाजी

पिछले साल भारत दौरे पर आई इंग्लैंड ने सीरीज का पहला मैच हैदराबाद में खेला था. बैजबॉल की अप्रोच अपनाने के बाद इंग्लैंड का यह पहला भारत दौरा था. सीरीज का पहला मैच जीतने के लिए भारत को 231 रन बनाने थे. लेकिन आखिरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 202 रनों पर ऑल-आउट हुई. रोहित शर्मा भारत के लिए 39 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. इंग्लैंड के लिए टॉम हार्टले ने घातक गेंदबाजी की और उन्होंने 7 विकेट लेकर अकेले दम पर इंग्लैंड को जीत दिलाई.

जब विराट कोहली का संघर्ष गया बेकार

साल 2018 में इंग्लैंड दौरे पर भारत ने सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम में खेला था. भारत को इस मैच में 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. विराट कोहली ने पहली पारी में 149 रन बनाए थे. जबकि दूसरी पारी में वह अर्द्धशतक लगा चुके थे. लेतकिन वह टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाए. भारत को जीत के लिए 194 रनों का लक्ष्य मिला था. लेकिन टीम 162 रनों पर ऑल-आउट हो गई थी. भारत ने आखिरी के तीन विकेट 21 रनों पर गंवाए थे.

भारत के चार बल्लेबाज नहीं खोल पाए थे खाता

भारत के चार बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे. भारत को जीत के लिए 245 रन बनाने थे. लेकिन टीम इंडिया 184 रनों पर सिमट गई थी. पहली पारी के शतकवीर पुराजा दूसरी पारी में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे. कोहली और रहाणे ने अर्द्धशतक जड़ा था और चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की थी. टीम का स्कोर एक समय 123 पर 3 विकेट था. लग रहा था कि भारत मैच जीत जाएगी, लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई. 2018 दौरे पर भारत की यह दूसरी करीबी हार रही.

