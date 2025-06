IND vs ENG: 'रिटायर हो चुके...', इरफान पठान ने केएल राहुल को लेकर दे दिया ये बड़ा बयान

Irfan Pathan on KL Rahul IND vs ENG 1st Test: भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने सलामी बल्लेबाज केएल राहुल की जमकर तारीफ की और कहा कि वह हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों और टीम के युवाओं के बीच की कड़ी हैं. पठान की यह टिप्पणी दाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा सोमवार को भारत की दूसरी पारी के दौरान अपना अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद आई. राहुल पहले प्रयास में अर्धशतक लगाने का मौका चूक गए और 42 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि, सलामी बल्लेबाज दूसरी पारी में शानदार लय में दिखे और उन्होंने हेडिंग्ले में चौथे दिन 87 गेंदों पर अपना 18वां टेस्ट अर्धशतक लगाया.

रोहित शर्मा और विराट कोहली की सीनियर जोड़ी के संन्यास लेने के बाद, राहुल मौजूदा भारतीय दौरे के सबसे सीनियर बल्लेबाजों में से एक हैं, जिनके नाम 50 से अधिक टेस्ट कैप हैं. राहुल के अनुभव और परिपक्वता पर प्रकाश डालते हुए पठान को लगता है कि 33 वर्षीय यह खिलाड़ी भारतीय टेस्ट टीम का एक प्रमुख सदस्य है और अपनी नई भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा.

KL Rahul is the link between seniors who retired and youngsters who are in the team. He is the main man now in test cricket who will excel in this responsibility. Brilliant batting so far. Need to make it big.