IND vs ENG: "वन ऑर्म मैन डिलिवर ड्रामा..." इंग्लैंड के ओवल टेस्ट हारने पर इंग्लिश मीडिया ने क्या लिखा?

English Media After India Won Oval Test: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 पर समाप्त हुई. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला ओवल में हुआ, जिसमें इंग्लैंड जीत के मुहाने पर था. लेकिन मोहम्मद सिराज के जादुई स्पैल ने हार को 'क्लीन बोल्ड' किया और भारत को 6 रनों से रोमांचक जीत दिलाई. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया सीरीज ड्रॉ करवाने में सफल हुई. जहां कई पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने इस ड्रॉ को जीत से कम नहीं बताया तो दूसरी तरफ इंग्लिश टीम को अपनी ही मीडिया के आलोचना का सामना करना पड़ा. इंग्लैंड के कैलेंडर में एशेज सीरीज का कितना महत्व है, यह किसी से छुपा नहीं है. भारत के खिलाफ सीरीज को एशेज की तैयारियों के रूप में लिया जा रहा था, ऐसे में हार से इंग्लिश मीडिया तिलमिला उठा है.
ओवल टेस्ट में एक समय इंग्लैंड, हैरी ब्रुक और जो रूट के शतकों की मदद से 374 रन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था. इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 195 रनों की साझेदारी कर भारत के जबड़े से जीत छीन ही ली थी. इंग्लैंड का स्कोर एक समय 3 विकेट के नुकसान पर 301 था और उसे जीत के लिए सिर्फ 73 रन चाहिए थे. लेकिन भारत ने इसके बाद दमदार वापसी की. इंग्लैंड को 123 सालों में घरेलू धरती पर सबसे करीबी हार का सामना करना पड़ा.
'क्रिस वोक्स की बहादुरी का उल्लेखनीय कार्य हमेशा याद रखा जाएगा' शीर्षक से द टेलीग्राफ के लेख में भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ इंग्लैंड के नजरिए पर सवाल उठाया गया और जैकब बेथेल और जेमी स्मिथ की कड़ी आलोचना की गई. यह तर्क दिया गया कि पुछल्ले बल्लेबाज गस एटकिंसन स्पष्ट योजना के साथ एकमात्र बल्लेबाज थे, जबकि बाकी ने "बिल्कुल वही किया जो भारत के तेज गेंदबाज उनसे चाहते थे"
इस रिपोर्ट में आगे लिखा गया,"अनुशासन? डिफेंस? दवाब के क्षणों में इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरह से बिखर गए. यह बीमारी वास्तव में चौथी शाम को शुरू हुई थी जब जो रूट ने एक शॉट- जिसे उन्होंने कोशिश करते समय पछतावा किया था."
दूसरी ओर द गार्जियन ने लिखा "क्या आप आश्चर्यचकित नहीं हैं? बैज़बॉल, भारत और एक आर्म मैन ने ड्रामा और व्यूटी प्रदान की". गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में मोहम्मद सिराज को डेमन बताते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि सिराज ने वहां भगवार की तरह बल्लेबाजी की, जहां टीम को सबसे अधिक जरूरत थी.
इस टेस्ट का परिणाम सोमवार को आया था और उसके चार दिन बाद भी इंग्लिश मीडिया ने अपनी टीम को लेकर लिखना बंद नहीं किया है. गार्जियन ने पांच अगस्त को अपने एक लेख में लिखा,"अगला पड़ाव एशेज है और इंग्लैंड को बेन स्टोक्स ऑलराउंडर चाहिए होगा". इस लेख में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज के दौरान इंग्लैंड की गेंदबाजी की आलोचना की गई है.
