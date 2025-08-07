IND vs ENG: जब स्पिनर्स का चला था जादू, ओवल की तरह आखिरी दिन भारत ने जीता था रोमांचक मैच

- ओवल टेस्ट के पांचवें दिन भारत ने इंग्लैंड को छह रनों से हराकर महत्वपूर्ण जीत हासिल की.
- इस मुकाबले ने 1971 में कोलकाता में भारत और इंग्लैंड के बीच हुए सीरीज के दूसरे मैच की याद दिला दी.
- यह भारत ने 22 रनों से जीत दर्ज की थी. आखिरी दिन चन्द्रशेखर और बिशन सिंह बेदी का जादू चला था.
India vs England Smallest victories: ओवल में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी दिन 6 रनों से जीत दर्ज की. ओवल टेस्ट में के पांचवें दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे और इंग्लैंड को जीत के लिए 4 विकटों की जरूरत थी, लेकिन सिराज ने जादुई गेंदबाजी की और तीन वितेट झटक मैच भारत की झोली में ला दिया. सिराज ने इस मैच में पांच विकेट झटके जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट झटके और इन दोनों के प्रदर्शन के दम पर भारत आसानी से जीतने में सफल हुई.
इस मुकाबले ने फैंस को 1971 में भारत और इंग्लैंड के बीच कोलकाता में हुए मुकाबले की याद दिला दी, जब चन्द्रशेखर और बिशन सिंह बेदी की जादुई स्पिन के सामने इंग्लिश बल्लेबाज ढेर हो गए थे और भारत ने 22 रनों से मैच अपने नाम किया था. सबसे अहम बात यह थी कि इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी दिन 87 रन बनाने थे और उसके हाथ में 6 विकेट थे. इस मैच की खास बात यह भी थी कि इसमें एक दिन का रेस्ट डे भी था.
192 के लक्ष्य का पीछा कर रही थी इंग्लैंड
फारुख इंजीनियर की 75 और अजित वाडेकर की 44 रनों की पारी के दम पर भारत पहली पारी में 210 रन बनाने में सफल हुआ था. इसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 174 रनों पर सिमट गई थी. इंग्लैंड के लिए एलन नॉट ने सर्वाधिक 35 रनों की पारी खेली थी. बी चन्द्रशेखर की स्पिन के सामने इंग्लैंड का कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाया. उन्हें इरापल्ली प्रसन्ना और बिशन सिंह बेदी का भी साथ मिला था.
भारत ने पहली पारी में बढ़त हासिल की ली थी. लेकिन भारतीय बल्लेबाजी दूसरी पारी में बिखर गई और टीम इंडिया 155 रनों पर ऑल-आउट हो गई. इंग्लैडं के लिए टोनी ग्रेग ने 5 जबकि क्रिस ओल्ड ने 4 विकेट झटके थे. इंग्लैंड को जीत के लिए 192 रन चाहिए थे. लग रहा था कि इंग्लैंड यह मैच जीत जाएगी. चौथे दिन के खेल के बाद इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 105 रन भी बना लिए थे और आखिरी दिन उसे जीत के लिए 87 रन और बनाने थे और हाथ में 6 विकेट बचे थे.
लेकिन पांचवें दिन भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया. चन्द्रशेखर ने टोनी ग्रेग, जो क्रीज पर जमें हुए थे, उन्हें आउट कर भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई. इसके बाद उन्होंने एलन नॉट का शिकार किया. दूसरे छोर से बिशन सिंह बेदी ने भी अपना जलवा दिखाया और उन्होंने पैट पोकॉक और डेरेक अंडरवुड का विकेट लेकर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी. चन्द्रशेखर ने बॉब कोटा को आउट कर इंग्लैंड की पारी समेट दी और भारत 22 रनों से यह मैच जीतने में सफल हुई. बता दें, पांच मैचों की इस सीरीज को भारत ने 2-1 से अपने नाम किया.
