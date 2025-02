Ind vs Ban: केएल राहुल का आंकडा इतना खराब, बड़ा सवाल, कैसे बने हुए हैं नंबर-1 पसंदीदा विकेटकीपर

चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) में वीरवार को अगर बांग्लादेश इस बड़े स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा, तो उसकी बड़ी भारतीय विकेटकीपर केएल राहुल (KL Rahul) रहे, जिन्होंने बांग्लादेशी बल्लेबाजों की पूरी-पूरी मदद की. केएल राहुल ने एक बहुत ही आसान स्टंप छोड़ा, तो एक कैच भी टपकाया. कौन जानता है कि अगर केएल स्टंप कर देते, तो 39 रनों पर 5 विकेट गंवाने वाले बांग्लादेश का छठा विकेट 84 पर ही गिर जाता. कौन जानता है कि बांग्लादेश 100-125 के आस-पास ही सिमट जाता. बहरहाल इस के मैच में केएल राहुल ने बहुत ही खराब विकेटकीपिंग की है. वास्तव में केएल राहुल साल 2020 के बाद से विकेट के पीछे सबसे ज्यादा मौके चूकने वाले बल्लेबाज हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह आखिर प्रबंधन पहली पसंद विकेटकीपर क्यों बने हुए हैं?

pic.twitter.com/l4sU2snc8d NO Wicketkeeping

NO Batting

NOT anything else.



Rohit Sharma why KL Rahul is Playing in this Beautiful Indian Cricket Team ??