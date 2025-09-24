India vs Bangladesh: भारत का खेल बिगाड़ सकता है बांग्लादेश, ये हैं 5 बड़े कारण

Why Bangladesh can upset India in Asia Cup 2025 Super 4: एशिया कप में भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 में अहम मैच खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंच जाएगी. वहीं, बांग्लादेश की टीम इस मैच को जीतने के लिए अपना सबकुछ झौंक देगी. बांग्लादेश और भारत जब भी क्रिकेट के मैदान पर होते हैं तो रोमांच अलग तरह का होता है. क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और बांग्लादेश से बेहतर इस भावना को कोई और टीम नहीं दिखा सकती. पिछले कुछ सालों में, वे अक्सर बड़ी टीमों के खिलाफ शानदार जीत के कगार पर पहुंची हैं, लेकिन अंत में बुरी तरह हारी है. ऐसे में भारत को बांग्लादेश को हलके में नहीं लेना चाहिए.

मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman)

बांग्लादेश के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान हैं. रहमान के पास भारत के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करने का अनुभव भी है. एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में मुस्तफिजुर सफल गेंदबाजों में से एक रहे हैं. उनके नाम 4 मैच में 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. भारत के खिलाफ मैच में रहमान के पास इतिहास रचने का मौका भी होगा. रहमान यदि एक विकेट लेने में सफल रहे तो वो टी20 इंटरनेशनल में 150 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले बांग्लादेश के पहले और दुनिया के चौथे गेंदबाज बन जाएंगे. अबतक भारत के खिलाफ मुस्तफिजुर रहमान ने टी-20 इंटरनेशनल में 13 मैच खेलकर 8 विकेट लेने में सफल रहे हैं. रहमान भी खासकर अभिषेक शर्मा को आउट करने के लिए पूर जोर कोशिश करेंगे. ऐसे में आजके मैच में रहमान बनाम अभिषेक के बीच तूफानी जंग देखने को मिल सकती है.

तंजीम हसन (Tanzim Hasan)

भारत के खिलाफ बांग्लादेश के तंजीम हसन (Tanzim Hasan) से भारतीय ओपनरों को बचकर रहना होगा. जीम ने अब तक भारत के खिलाफ कुल 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 7 विकेट लिए हैं. साल 2024 में टी-20 सीरीज में तंजीम ने अभिषेक शर्मा को दो बार आउट करने में सफलता हासिल की थी. उनके नाम टी-20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाजों को भी आउट करने का अनुभव है. तंजीम हसन साकिब 2024 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज थे. उन्होंने 13.54 की औसत से 11 विकेट लिए. भारत के सामने तंजीम हसन सबसे बड़ी विलेन बन सकते हैं. तंजीम खासकर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अपना शिकार बनाने की भरसक कोशिश करेंगे.

बांग्लादेश के स्पिनर्स के सामने भारतीय बल्लेबाजी की होगी परीक्षा

भारत के लिये चिंता की मामूली बात तिलक वर्मा का स्पिनरों को अच्छे से नहीं खेल पाना है,‘क्रिकमेट्रिक' विश्लेषण साइट के अनुसार तिलक का स्ट्राइक रेट 2025 में स्पिन के खिलाफ कम रहा है । उन्होंने 2024 में स्पिनरों की 61 गेंद खेलकर 116 रन बनाये जबकि डॉट गेंद का प्रतिशत 21 . 3 रहा है. इस साल उन्होंने सात पारियों में स्पिनरों की 80 गेंद खेलकर 92 रन बनाये और डॉट गेंदों का प्रतिशत 38 रहा है. तिलक और संजू सैमसन दोनों चौथे या पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और ऐसे में स्पिनरों को बखूबी खेलना जरूरी है. तिलक की तुलना में रिंकू सिंह स्पिनरों को बेहतर खेल पाते हैं लेकिन भारतीय टीम प्रबंधन संयोजन में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहता.

बांग्लादेश के पास स्पिनर रिशाद हुसैन और आफ स्पिनर मेहदी हसन हैं जो अपनी फीरकी से मैच को बदल सकते हैं. बांग्लादेश पहले गेंदबाजी करता है और भारत को 150-160 रन तक रोकने की कोशिश करेगा. बांग्लादेश अगर अपनी स्पिन और धीमी गति की गेंदबाजी का पूरा फायदा उठाने में सफल रहा तो भारत को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है.

बांग्लादेश के दो सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज

कप्तान लिटन दास (129 प्लस) और तौहीद ह्र्दय (124 प्लस) के आंकड़े भी दमदार नहीं हैं. लेकिन टी-20 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है. बांग्लादेश के लिए ये दोनों बल्लेबाज काफी अहम हैं. ऐसे में आज भारत के खिलाफ बांग्लादेश के ये दो खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे.

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान, विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन

(भाषा के साथ इनपुट)