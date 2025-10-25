विज्ञापन
IND vs AUS: चेज मास्टर विराट कोहली के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में ऐसा करने पहले क्रिकेटर

सिडनी में रोहित शर्मा की पारी के दम पर भारतीय टीम ने जीत दर्ज की. भारत पहले ही सीरीज गंवा चुकी थी. ऐसे में उसने सिडनी में अपनी लाज जरूर बचाई. वहीं किंग कोहली ने इस मुकाबले में एक ऐसा कारनामा किया, जो वनडे में कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया है.

Virat Kohli: चेज मास्टर विराट कोहली के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड

रोहित शर्मा और विराट कोहली की पारियों के दम पर भारत ने सिडनी वनडे अपना नाम किया और लाज बचाई. भारत को पर्थ और एडिलेड में हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में सिडनी वनडे जीतकर उसने अपनी लाच बचाई. किंग कोहली, जो पर्थ और एडिलेड में खाता भी नहीं खोल पाए थे, उन्होंने अर्द्धशतकीय पारी खेली. वहीं इस मैच में जैसे ही टीम इंडिया ने जीत दर्ज की, वैसे ही विराट कोहली के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड भी हो गया.

चेज मास्टर का वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली वनडे अंतरराष्ट्रीय में सफल रन चेज के दौरान 6 हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं. कोहली से पहले कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं कर पाया था.
 

