IND vs AUS: 'रोहित शर्मा- विराट कोहली की पारी', पहली वनडे जीत के बाद क्या बोले कप्तान शुभमन गिल?

Shubman Gill Statement After India beat Australia by 9 Wickets: शुभमन गिल ने शनिवार को कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार पारियों ने उन्हें भारत के वनडे कप्तान के तौर पर पहली जीत दिलाने में मदद की. गिल ने तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नौ विकेट से मिली जीत को 'लगभग परफेक्ट मुकाबला' बताया. बता दें, पर्थ में भारत को 7 विकेट से हार मिली थी, जबकि एडिलेड में टीम इंडिया 2 विकेट से मैच हार गई थी. भारत ने सीरीज का आखिरी मुकाबला 9 विकेट से जीता और इसके साथ ही तीन वनडे मैचों की सीरीज 1-2 पर समाप्त हुई.

हर्षित राणा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 236 रनों पर रोक दिया था. कंगारू टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई थी. इसके बाद रोहित शर्मा (नाबाद 121) ने अपना 33वां वनडे शतक जड़ा जबकि विराट कोहली (नाबाद 74) ने उनका पूरा सहयोग किया जिससे भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 236 रन लक्ष्य को लगभग 11 ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया.

भले ही भारत तीन मैच की सीरीज 1-2 से हार गया, गिल ने मैच के बाद कहा,"मैच लगभग परफेक्ट रहा. उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने बीच के ओवरों में इसे वापस खींचा और फिर हर्षित ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, वह देखना काफी सुखद था. हमारे स्पिनर बीच के ओवरों में आए और फिर तेज गेंदबाज आए और महत्वपूर्ण विकेट लिए. हर्षित ऐसा व्यक्ति है जो बीच के ओवरों में हमारे लिए तेज गेंदबाजी कर रहा है. ऐसे विकेटों पर आपको उसके जैसे किसी खिलाड़ी की जरूरत होती है."

वहीं रोहित-कोहली की साझेदारी पर गिल ने कहा,"(कोहली और रोहित पर) वे कई सालों से ऐसा कर रहे हैं. उन दोनों को बल्लेबाजी करते देखना बहुत आनंददायक है और खासकर जब वे दोनों पारी खत्म करते हैं. (भारतीय कप्तान के रूप में उनकी पहली वनडे जीत पर) यहां हमारे लिए एक विशेष एहसास और अच्छी जीत है."

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने रोहित और कोहली की खास पारियों की तारीफ की लेकिन इस बात का अफसोस जताया कि वे तीन विकेट पर 195 रन के अच्छे स्कोर को बड़े स्कोर में नहीं बदल सक. मार्श ने कहा,"हमने रोहित और विराट को 10 साल में कई टीमों के खिलाफ ऐसा करते देखा है. हमें अपनी पारी के आखिर में एक और साझेदारी की जरूरत थी. हमारा तीन विकेट पर 195 रन का स्कोर अच्छा था."

उन्होंने कहा,"लेकिन हम इसका फायदा नहीं उठा सके. भारत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की." मार्श ने कहा,"टीम में आए अनुभवी खिलाड़ियों - (मैथ्यू) रेनशॉ, (नाथन) एलिस ने अच्छा प्रदर्शन किया और हम दो मैच के बाद सीरीज जीतने पर गर्व महसूस कर सकते हैं."

यह भी पढ़ें: पता नहीं वापस आएंगे या नहीं... ऑस्ट्रेलिया में क्या आखिरी वनडे खेल गए हिटमैन रोहित शर्मा?

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: विराट कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पीछे बने सफेद गेंद क्रिकेट के बेताज बादशाह