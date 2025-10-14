विज्ञापन
IND vs AUS: वनडे में किस भारतीय ने ऑस्ट्रेलिया में लगाए हैं सबसे अधिक छक्के? यह अंतर देख उड़ जाएंगे होश

Most ODI Sixes in Australia by Indian: हिटमैन ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर कंगारुओं के खिलाफ 19 मैच खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 29 छक्के जड़े हैं. रोहित कंगारुओं के खिलाफ उन्हीं की धरती पर सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय हैं.

हिटमैन एक साल के अंदर दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाने के लिए तैयार है. लेकिन इस बार फॉर्मेट और परिस्थितियों के अलावा जिम्मेदारी भी अलग है. रोहित ने साल की शुरुआत में बतौर कप्तान कंगारुओं के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई की थी. कुछ दिनों के अंदर वह वह वनडे में बतौर सलामी बल्लेबाज खेलते दिखेंगे. बीते 10 महीनों में भारतीय क्रिकेट कितनी तेजी से बदला है, यह सबके सामने हैं. रोहित टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और वनडे टीम की कमान उनके पास नहीं हैं. रोहित ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जाहिर की है. लेकिन उनके लिए चुनौतियां काफी है. पूर्व क्रिकेटरों की मानें तो रोहित को हर कदम पर अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा. भारत के दूसरे सबसे सफल कप्तान रोहित जिस मौके पर चूक जाएंगे, वहां से उनके लिए परेशानियां शुरू हो सकती हैं. ऐसे में इस दौरे पर फैंस की नजरें उन पर जरूर होंगी.

ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले भारतीय

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी सरजमीं पर सबसे अधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी सरजमीं पर खेले 19 मैचों में 29 छक्के लगाए हैं. इस सूची में दूसरे स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी हैं. उन्होंने 21 मैचों में 12 छक्के लगाए हैं. लिस्ट में तीसरे पायदान पर किंग कोहली हैं. किंग कोहली ने 18 मैचों में 9 छक्के लगाए हैं. रोहित के अलावा कोई अन्य भारतीय वनडे में छक्कों की संख्या 20 को पार नहीं कर पाए हैं. 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी सरजमीं पर सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
खिलाड़ी का नाममैचछक्के
रोहित शर्मा1929
महेंद्र सिंह धोनी2112
विराट कोहली189
शिखर धवन146
रवींद्र जडेजा176
हार्दिक पांड्या36
इरफान पठान146
युवराज सिंह116
केएल राहुल35
अजीत अगरकर62

