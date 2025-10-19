विज्ञापन
IND vs AUS: '300 से ज्यादा ...' पर्थ में विराट के फ्लॉप होने के बाद अर्शदीप सिंह ने किंग कोहली को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी

Arshdeep Singh Prediction for Virat Kohli: अर्शदीप को लगता है कि 50 ओवरों के प्रारूप में माहिर होने के कारण कोहली इस सीरज के बाकी बचे दो मैचों में रन बनाएंगे.

Arshdeep Singh Prediction for Virat Kohli: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने करिश्माई विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में आठ गेंदों पर शून्य पर आउट होने को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि इस महान बल्लेबाज के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना उनके लिए 'सौभाग्य' की बात है. अर्शदीप को लगता है कि 50 ओवरों के प्रारूप में माहिर होने के कारण कोहली इस सीरज के बाकी बचे दो मैचों में रन बनाएंगे. बता दें, पर्थ में हुए सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को बारिश से बाधित मुकाबले में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

भारत को इस साल वनडे में पहली बार हाल मिली हा. इस बार के बाद संवाददाता सम्मेलन में आए अर्शदीप ने विराट कोहली के फ्लॉप होने पर सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया 'फॉर्म'. अर्शदीप ने कहा,"उन्होंने भारत के लिए 300 से ज्यादा मैच खेले हैं, इसलिए उनके लिए 'फॉर्म' बस एक शब्द है." उन्होंने कहा,"वह जानते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है. उनके साथ एक ही ड्रेसिंग रूम में होना हमेशा किसी आशीर्वाद की तरह होता है. मुझे लगता है कि वह आगे चलकर इस सीरीज में वह ढेरों रन बनायेंगे."

कोहली के सिर्फ एक प्रारूप में खेलने के बारे में पूछे जाने पर अर्शदीप ने कहा,"उन्हें (कोहली) इस प्रारूप में महारत हासिल है. मुझे नहीं पता कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं. मैं उनसे उनकी सोच के बारे में पूछूंगा. इसके बारे में शायद अगले संवाददाता सम्मेलन में कुछ कहूंगा."

बाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज शुभमन गिल की सीमित ओवरों की कप्तानी शैली से बिल्कुल परिचित नहीं हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि यह युवा कप्तान अपने पूर्ववर्तियों कोहली और रोहित शर्मा की तरह गेंदबाजों का कप्तान बनेगा. अर्शदीप ने कहा,"मैंने बहुत कम वनडे खेले हैं, इसलिए मैं अभी तक अंतर नहीं बता सकता. मैं कहूंगा कि दोनों (विराट और रोहित शर्मा) ही गेंदबाजों के अच्छे कप्तान थे." 

उन्होंने कहा,"गिल ने हमारी हर योजना का समर्थन किया. उन्होंने (गिल) अपनी योजनाओं के अनुसार खुलकर गेंदबाजी. करो और बस उस पल का आनंद लो." अर्शदीप आयु स्तर के क्रिकेट में पंजाब के लिए गिल के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके है. उन्होंने कहा,"हमें पता था कि हमारे पास ज्यादा रन नहीं हैं, लेकिन हम बस अपनी क्षमता दिखाना चाहते थे, यही उनका संदेश था."

