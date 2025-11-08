विज्ञापन
IND vs AUS 5th T20I LIVE Streaming: भारत में यहां फ्री में देखें ब्रिसबेन टी-20 मैच का लाइव टेलीकास्ट

IND vs AUS 5th T20I Live Streaming: अब आखिरी टी-20 मैच को भारतीय टीम हर हाल में जीतना चाहेगी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज बचाने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा. ऐसे में यह मुकाबला काफी दिलचल्प होने वाला है. 

ND vs AUS Live Telecast 5th T20I
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा, जो सीरीज का आखिरी मुकाबला है
  • भारतीय टीम ने अब तक सीरीज में दो मैच जीते हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया को केवल एक मैच में सफलता मिली है
  • मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा और टॉस 1 बजकर 15 मिनट पर होगा
IND vs AUS 5th T20I free Live Streaming : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का आखिरी टी-20 मैच ब्रिसबेन में खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज में दो मैच जीत चुकी है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया को केवल एक मैच में जीत मिली है. एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. अब आखिरी टी-20 मैच को भारतीय टीम हर हाल में जीतना चाहेगी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज बचाने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा. ऐसे में यह मुकाबला काफी दिलचल्प होने वाला है. 

India vs Australia 5वां टी20 कब और कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी-20 मैच 8 नंवबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा. 

India vs Australia 5वां टी20 कितने बजे शुरू होगा?
भारत के समय के अनुसार मैच 1 बजकर 45 मिनट से शुरू होगा. वहीं, टॉस 1 बजकर 15 मिनट पर होगा. 

लाइव टेलीकास्ट भारत में किस चैनल पर होगा: 
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी-20 मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां होगा:
भारत में लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टोर पर होगा. 

भारत में फ्री में कैसे देख पाएंगे पांचवां टी-20 मैच 
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी-20 मैच भारत में फ्री में फैन्स डीडी स्पोर्ट्स पर देख पाएंगे. 

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), जोश फिलिप (विकेट कीपर), मिशेल ओवेन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट कुहनेमन, एडम ज़म्पा, महली बियर्डमैन, बेन ड्वार्शिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मार्कस स्टोइनिस

