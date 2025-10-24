IND vs AUS 3rd ODI: विराट कोहली का सिडनी में कैसा है रिकॉर्ड, रोहित शर्मा हैं सबसे सफल बल्लेबाज

Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Record in Sydney: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच शनिवार को सिडनी में खेला जाएगा. पर्थ और एडिलेड में खेले गए पहले दो मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी भारतीय टीम सिडनी वनडे जीतकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करेगी. सिडनी में भारतीय टीम अपने दो सबसे अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद करेगी. आईए जानते हैं कि सिडनी में अब तक खेले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन कैसा रहा है.

सिडनी में कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड

विराट कोहली इस सीरीज के पहले दो मैचों में पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं. विराट दोनों ही वनडे मैचों में शून्य पर आउट हुए हैं. 17 साल के वनडे करियर में विराट पहली बार लगातार 2 बार शून्य पर आउट हुए हैं. सिडनी वनडे में विराट अपने शून्य के क्रम को तोड़ना चाहेंगे. विराट ने सिडनी में अब तक 7 वनडे मैच खेले हैं. 24.3 की साधारण औसत और 83.0 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 146 रन बनाए हैं. विराट सिडनी में सिर्फ एक अर्धशतक लगा सके हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 89 है. आंकड़ें गवाही देते हैं कि सिडनी में विराट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. ऐसे में फैंस की धड़कनें बढ़ी हुई हैं.

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है शानदार

रोहित शर्मा पर्थ में खेले गए पहले वनडे में सिर्फ 8 रन बना सके थे. लेकिन एडिलेड में रोहित ने मुश्किल परिस्थिति में 73 रन की शानदार पारी खेली. पूर्व भारतीय कप्तान से टीम इंडिया सिडनी में ऐसी ही एक और पारी की उम्मीद करेगी. रोहित शर्मा का सिडनी में वनडे में शानदार रिकॉर्ड रहा है.

2008 से 2019 के बीच 5 मैचों की 5 पारियों में 333 रन बनाए हैं. उनका औसत 66.60 का है. रोहित ने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं. रोहित का सर्वाधिक स्कोर 133 रहा है. रोहित सिडनी में खेले गए वनडे मैचों में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. सचिन तेंदुलकर 8 मैचों में 315 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं.

सिडनी वनडे रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बेहद भावनात्मक होगा. भारतीय क्रिकेट के इन दोनों पूर्व कप्तानों और दिग्गज बल्लेबाजों का संभवत: ये आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा है. सिडनी वनडे दौरे का आखिरी मुकाबला है. रोहित और विराट निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपने आखिरी मैच को यादगार बनाना चाहेंगे.

यह भी पढ़ें: Virat Kohli: क्या विराट कोहली लेने जा रहे संन्यास? लगातार दो डक... फिर किया ग्लव्स वाला जेस्टर, गावस्कर बोले- 'हाई नोट पर जायेंगे'

यह भी पढ़ें: Virat Kohli: हीरो विराट कोहली के कितने 0: करियर में पहली बार 0,0, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 40वीं बार