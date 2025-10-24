IND vs AUS 3rd ODI: सिडनी में हुई अनहोनी तो शुभमन गिल के नाम चस्पा होगा इतिहास का सबसे शर्नमाक रिकॉर्ड

Shubman Gill on brink of embarrassment feat: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी तीन वनडे मैचों की सीरीज 0-2 से गंवा चुकी भारतीय टीम शानिवार को जब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर उतरेगी तो उसकी कोशिश लाज बचाने की होगी. पर्थ में बारिश के बाधित मैच में भारत को 7 विकेट से हार मिली थी. फैंस को उम्मीद था कि एडिलेड में टीम सीरीज में वापसी करेगी, लेकिन हुआ इसके उलट. कोहली अपने करियर में पहली बार लगातार वनडे मैचों में 0 पर आउट हुए. रोहित शर्मा ने अर्द्धशतकीय पारी जरूर खेली. लेकिन टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ा टोटल नहीं खड़ा कर पाई और आखिरी में टीम इंडिया 2 विकेट से हार गई.

ऑस्ट्रेलियाई दौरे से पहले रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी गई थी. फैंस ने उम्मीद लगाई थी कि गिल इंग्लैंड की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी में अपनी छाप छोड़ेंगे, लेकिन दो मैचों के बाद गिल एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं, जहां उनके नाम भारतीय वनडे इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड चस्पा हो सकता है.

अगर भारत को सिडनी में तीसरे वनडे में भी हार मिलती है, तो यह पहली बार होगा कि भारत को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में वाइटवॉश का सामना करना पड़ेगा. अगर यह अनहोनी होती है तो शुभमन गिल कप्तान के रूप में यह अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली द्विपक्षीय सीरीज 1984 में खेली गई थी, और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पांच मैचों की सीरीज 3-0 से जीती थी. हालांकि, सीरीज वाइटवॉश नहीं हुई क्योंकि दो खेल बारिश के कारण रद्द कर दिए गए थे. वनडे इतिहास में यह 16वीं बार है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय सीरीज खेल रहे हैं. पिछले 15 मौकों पर यह बराबरी का मौका रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आठ सीरीज जीती हैं, जबकि भारत ने सात सीरीज अपने नाम की हैं.

कप्तानी के अलावा, शुभमन गिल को बल्ले से भी मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दाएं हाथ के बल्लेबाज ने दो मैचों में केवल 9.50 के औसत से सिर्फ 19 रन बनाए हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाज को उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी, दोनों के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

