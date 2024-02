India vs Australia Final, ICC U19 World Cup: भारत के इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र, किसी भी पल बदल सकते हैं मैच का रुख

ICC U19 World Cup: इन खिलाड़ियों से होगी टीम इंडिया को उम्मीद

Players to watch out in Under 19 World Cup Final: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच रविवार 11 फरवरी को आईसीसी अंडर-19 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. भारतीय टीम मौजूदा टूर्नामेंट में अजय रही है और टीम ने लगातार छह मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई है. भारतीय टीम ने उदय सहारन की 81 और सचिन धास की 96 रनों की पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका को एक रोमांचक सेमीफाइनल में में दो विकेट से हराया था. भारत ने अभी तक पांच बार आईसीसी अंडर-19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है. ऐसे में भारत के 18 और 19 साल के युवा क्रिकेटर रविवार को आस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल जीतकर रिकॉर्ड छठा आईसीसी अंडर-19 विश्व कप खिताब जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे. पिछले साल 19 नवंबर को आस्ट्रेलियाई टीम ने रोहित शर्मा की अगुवाई वाली सीनियर टीम को वैश्विक मंच पर रूला दिया था जिससे उदय सहारन की अगुआई वाली टीम का आस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम को हराकर खिताब जीतना सुखद होगा.