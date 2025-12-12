IND U19 vs UAE U19: छोटे वैभव के ये 6 बड़े ब्लास्ट, सीनियर टीम के इस स्टार की बढ़ी मुश्किलें

टीम इंडिया के छोटे पैकेट में बड़ा बम कहे जा रहे तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप के पहले ही मैच में एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया कि क्यों उन्हें आने वालों दिनों का बड़ा सितारा कहा जा रहा है. वैभव ने सिर्फ 95 गेंदों पर 14 छक्कों और 9 चौकों से 171 रन बनाकर फिर से एक और ऐसा बड़ा कारनामा कर दिया, जिसकी गूंज सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगररकर तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी. वैसे आवाज पहुंचाने के यह कोई पहला धमाका नहीं है, इससे पहले भी वैभव ने कई ऐसे ब्लास्ट किए हैं, जिनके बारे में भारतीय फैंस बात करते रहते हैं. चलिए इन 6 बड़े धमाकों पर फिर से रोशनी डाल लीजिए.

1. आईपीएल का तूफानी शतक से परिचय

यूं तो वैभव की काबिलियत के चर्चे पहले से ही थे, लेकिन यह इस साल आईपीएल में गुजरात के खिलाफ 35 गेंदों में जड़ा शतक ही था, जिससे पूरे क्रिकेट जगत में वह चर्चा का विषय बन गए. सूर्यवंशी ने 38 गेंदों पर 11 छक्कों और 7 चौकों से परिचय दिया, 'बचना ए बॉलरों, लो मैं आ गया..14 साल 32 दिन की उम्र में मैजिक!

2. अंडर-19 का सबसे तेज शतक

इंग्लिश अंडर-19 टीम के खिलाफ वैभव ने 78 गेंदों पर 143 रन की पारी खेली. यह अंडर-19 इतिहास का सबसे तेज शतक रहा. सूर्यवंशी के बल्ले यह पारी सिर्फ 52 गेंदों पर आई और दुनिया अभिभूत रह गई.

3. यूथ टेस्ट में रिकॉर्ड सेंचुरी

ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले साल के आखिर में भारत दौरे पर आई, तो यूथ टेस्ट में भी वैभव का बल्ला अपने ही अंदाज में गरजा. साल 2024, सितंबर में चेन्नई में वैभव ने 62 गेंदों पर 104 रन बनाकर ध्यान खींचा. इसके बाद भारतीय टीम इस साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई, तो ब्रिस्बेन में वैभव ने फिर से 86 गेंदों पर 113 रन बना डाले.

4. भारत 'ए' के लिए तूफानी प्रदर्शन

कुछ दिन पहले ही राइजिंग एशिाय कप में वैभव ने मानो यूएई को तहस-नहस कर दिया है. लेफ्टी बल्लेबाज ने 42 गेंदों पर सिर्फ 144 रन बना डाले, तो वह दुनिया भर के लिए कौतूहल का विषय बन गए. यह सीनियर इंडिया से सिर्फ एक स्तर पीछे की टीम के लिए किया गया प्रदर्शन रहा. उन्होंने 32 गेंदों पर पचासा जड़ा. साथ ही पारी में 11 चौके और 15 छक्के लगाए.



5. देश के प्रीमियर टूर्नामेंट में जलवा

आईपीएल में ही नहीं, बल्कि भारत के प्रीमियर टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस साल ईडन गॉर्डन पर महाराष्ट्र जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 61 गेंदों पर 108 रन बना डाले. 7 चौके और इतने ही छ्क्के. टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक का रिकॉर्ड. सिर्फ 14 साल और 250 दिन की उम्र में. यह टी-20 में वैभव की सिर्फ 16 मैचों में तीसरी शतकीय पारी रही. और वह यह कारनामा करने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने

6. यह तो बहुत ही तूफानी पारी है!

जूनियर एशिया कप आया, तो पहले ही मैच में वैभव ने बल्ले से आग लगा दी. और इस बार निशाना बने जूनियर यूएई खिलाड़ी. 95 गेंदों पर 171 रन. 14 छक्के और 9 चौके. यह छक्कों का इस स्तर पर नया रिकॉर्ड रहा. वैभव ने 56 गेंदों पर शतक जड़ा, जो अंडर-19 में उनका दूसरा शतक रहा.

टीम इंडिया के इस सीनियर साथी के लिए दिक्कत

फैंस ने बातें पहले ही शुरू कर दी हैं कि अगर एक छोर पर अभिषेक शर्मा हों और दूसरे पर वैभव सूर्यवंशी तो तस्वीर कैसी होगी! तमाम लोग अपनी-अपनी तस्वीर गढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों का तूफान चला तो यह बहुत ही सुहानी और अप्रीतम और अतुलनीय तस्वीर हो सकती है. और वैभव का यह प्रदर्शन लगातार फ्लॉप चल रहे शुभमन गिल के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो चला है. पंडित पहले से ही इस फॉर्मेट में गिल को खिलाने पर सवाल उठा रहे थे क्योंकि जायसवाल बाहर थे, लेकिन अब तो दबाव दोगुना गिल पर हो गया है. वजह जायसवाल और सूर्यवंशी ही नहीं, बल्कि उनकी लगातार मैच दर मैच नाकामी है और इसका असर प्रदर्शन और टीम के संतुलन पर साफ दिखाई पड़ रहा है.

