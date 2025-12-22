U19 Asia Cup: दूसरी बार खिताब जीती पाकिस्तानी टीम, खिलाड़ियों पर हुई पैसों की बारिश, PCB के बाद पीएम ने खोला खजाना

Prize Money for Pakistan U19 Asia Cup Squad: पाकिस्तान ने रविवार को अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत को हराकर दूसरी बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है. पाकिस्तान की इस जीत के बाद खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हुई है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने सोमवार को अपने देश की अंडर19 एशिया कप विजेता टीम के प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक करोड़ रुपये के विशेष नकद पुरस्कार की घोषणा की. शाहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टीम और उसके सहयोगी स्टाफ के लिए आयोजित किए गए स्वागत समारोह में यह घोषणा की.

टीम के मेंटोर (मार्गदर्शक) और मैनेजर सरफराज अहमद ने स्वागत समारोह के बाद मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक खिलाड़ी को एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है. इससे पहले रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एशिया कप जीतने वाली जूनियर टीम के खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है.

बात अगर मैच की करें तो समीर मिन्हास की तूफानी बल्लेबाजी के बाद तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से पाकिस्तान ने रविवार को अंडर-19 वनडे एशिया कप के एकतरफा फाइनल में भारत को 191 रन के बड़े अंतर से शिकस्त दी. पाकिस्तान ने इस तरह अपना दूसरा अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता. पिछले कुछ समय से चले आ रहे रिवाज को आगे बढ़ते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैच के बाद एक-दूसरे का अभिवादन (हाथ मिलाने) करने से परहेज किया.

मिन्हास की 113 गेंद में 17 चौके और नौ छक्के की मदद से बनाये 172 रन के बूते पाकिस्तान ने आठ विकेट पर 347 रन का स्कोर खड़ा करने के बाद भारत को 26.2 ओवर में 156 रन पर आउट कर दिया. अली रजा (42 रन पर चार विकेट), मोहम्मद सय्याम (38 रन पर दो विकेट) और अब्दुल सुभान (29 रन पर दो विकेट) की पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों तिकड़ी ने आठ विकेट साझा कर भारत के बल्लेबाजों को क्रीज पर समय बिताने का मौका नहीं दिया.

भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने कहा कि उनकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन खिताबी मुकाबले में टीम को खराब गेंदबाजी का खामियाजा उठाना पड़ा. उन्होंने कहा,"हमने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन गेंदबाजी में कुछ अनियमितताएं थीं. हमारी योजना पूरे 50 ओवर खेलने की थी। टीम के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया."

पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा कि लीग चरण में भारत से हार के बावजूद टीम के हौसले बुलंद थे. यूसुफ ने कहा,"हम सामूहिक प्रदर्शन से बहुत खुश हैं. हम भारत के खिलाफ पहला मैच हार गए थे, लेकिन हमारे प्रबंधन ने हमसे अच्छी बातचीत की और हम फाइनल मुकाबले को जीतने में कामयाब रहे."

मिन्हास को 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया. भारत ने 1989 में शुरू हुए टूर्नामेंट में रिकॉर्ड आठ बार यह खिताब जीता है. भारत 2012 में पाकिस्तान के साथ संयुक्त विजेता रहा था क्योंकि तब मैच टाई हो गया था.

यह भी पढ़ें: WTC Points Table: ऑस्ट्रेलिया ने लगातार छठा टेस्ट जीत फाइनल की संभावनाएं की मजबूत, भारत इस पोजीशन पर

यह भी पढ़ें: IND W vs SL W 1st T20I Highlights: भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा, जेमिमा का नाबाद अर्द्धशतक, भारत 1-0 से आगे