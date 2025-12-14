विज्ञापन
विशेष लिंक

IND U19 vs PAK U19: वैभव सूर्यवंशी से कितने खौफ में था पाकिस्तान, ये तस्वीर बयां कर रही उनका डर

IND U19 vs PAK U19 Vaibhav Suryavanshi Wicket: ओवर की दूसरी ही गेंद पर जोखिम उठाना सूर्यवंशी को भारी पड़ा. गेंद को जोर से मारने के प्रयास में उन्होंने आसान कैच दे दिया और उनकी पारी का अंत हो गया.

Read Time: 2 mins
Share
IND U19 vs PAK U19: वैभव सूर्यवंशी से कितने खौफ में था पाकिस्तान, ये तस्वीर बयां कर रही उनका डर
IND U19 vs PAK U19 Vaibhav Suryavanshi Wicket

IND U19 vs PAK U19 Pakistan Celebratrion on Vaibhav Suryavanshi Wicket: अंडर-19 एशिया कप 2025 में दुबई के आईसीसी एकेडमी में खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 241 रन का लक्ष्य दिया है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था . बारिश की वजह से 49 ओवर के खेले जा रहे मैच में भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी उतरे और वैभव से पिछले मैच की तरह इस मैच में भी बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह महज 5 रन बनाकर आउट हो गए.

पारी की शुरुआत में बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज़ भव सूर्यवंशी से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन मोहम्मद सैयम ने उन्हें जल्द ही पवेलियन की राह दिखा दी. इस दौरान आउट होते ही उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी. चौथे ओवर के दौरान जैसे ही सूर्यवंशी का विकेट गिरा, पाकिस्तानी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई. तेज गेंदबाज सैयम अपनी इस सफलता से बेहद खुश नजर आए. वैभव के सामने चालाकी से उन्होनें धीमी गति की गेंद फेंकी, जिस पर सूर्यवंशी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे गेंदबाज के हाथों में चली गई.

ओवर की दूसरी ही गेंद पर जोखिम उठाना सूर्यवंशी को भारी पड़ा. गेंद को जोर से मारने के प्रयास में उन्होंने आसान कैच दे दिया और उनकी इस पारी का अंत हो गया. विकेट मिलते ही सैयम ने जोश में जश्न मनाया और साथी खिलाड़ी उन्हें बधाई देने के लिए दौड़ पड़े. इस दौरान डगआउट में बैठे पाकिस्तानी सपोर्ट स्टाफ भी इस अहम सफलता से काफी खुश दिखाई दिए, क्योंकि सामने वाला बल्लेबाज बेहद शानदार फॉर्म में चल रहा था.

इस मौके पर पाकिस्तान अंडर-19 टीम के मेंटर और पूर्व चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कप्तान सरफराज अहमद भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते और इस विकेट की अहमियत को सराहते नजर आए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, India U19, Vaibhav Suryavanshi, Sarfaraz Ahmed, Mohammad Sayyam
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com