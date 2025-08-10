इमरान ताहिर ने विश्व क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे कठिन बल्लेबाज

Imran Tahir on Most Toughest Batter to Ball in International Cricket: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज़ इमरान ताहिर ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की जमकर तारीफ की है. ताहिर (Imran Tahir on Virat Kohli as Most Toughest Batsman) ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करते समय उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल विराट कोहली के खिलाफ हुई. इमरान ताहिर के मुताबिक, कोहली न सिर्फ शानदार तकनीक रखते हैं बल्कि दबाव की स्थिति में भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने कहा, "विराट कोहली सबसे कठिन बल्लेबाज़ हैं जिन्हें मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी की है. वह हर परिस्थिति में बेहतरीन बल्लेबाज़ी करते हैं और मैच को अपने पक्ष में मोड़ देते हैं."

विराट कोहली और इमरान ताहिर के बीच कई मुकाबले हुए हैं, खासकर भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज में. ताहिर का मानना है कि कोहली की बल्लेबाज़ी का अंदाज और स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाज़ों से अलग बनाती है.

19 अक्टूबर से भारत तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा. प्रशंसक 19 अक्टूबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में 'किंग' को फिर से एक्शन में देख सकते हैं, जिसके बाद एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में दो और मैच होने हैं. मई में, विराट ने भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट मैचों से संन्यास की घोषणा करके क्रिकेट जगत में भारी सदमे और शोक की लहर दौड़ा दी थी. इस दौरे से टीम का आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 अभियान शुरू हुआ था.

123 टेस्ट मैचों में, विराट (Virat Kohli in Test) ने 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक और 31 अर्द्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254* रहा. वह टेस्ट मैचों में भारत के चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उन्होंने अपने करियर का अंत भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के रूप में भी किया, जिन्होंने 68 टेस्ट मैचों में 40 जीत हासिल कीं, जिनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में यादगार जीत और ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज जीत शामिल है.

विराट (Virat Kohli in ODI) और उनसे ज़्यादा, उनके प्रशंसक उम्मीद कर रहे होंगे कि वह ऑस्ट्रेलिया के वनडे दौरे पर ढेरों रन बनाएं. देश में वनडे में उनका रिकॉर्ड शानदार है, उन्होंने 29 मैचों और पारियों में 51.03 की औसत से 1,327 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 133* है.

गौरतलब है कि अपने पिछले वनडे मैच में, उन्होंने मार्च में भारत के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जहां उन्होंने पांच पारियों में 54.50 की औसत से 218 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था. इस साल सात वनडे मैचों में, वह शानदार फॉर्म में हैं और सात पारियों में 45.83 की औसत से 275 रन बना चुके हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं.