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इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू पर घिरे सरफराज अहमद, बोले- 'हमें कुछ नहीं पता, हम तो लंच कर रहे थे'

Pakistan Cricket Drawn Into Political Storm: पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज़ अहमद ने कहा कि उन्हें उस बातचीत के बारे में कुछ नहीं पता जो PCB और ECB के बीच माइकल एथरटन की ओर से इमरान ख़ान के बेटों का इंटरव्यू लेने को लेकर हुई थी.

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इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू पर घिरे सरफराज अहमद, बोले- 'हमें कुछ नहीं पता, हम तो लंच कर रहे थे'
Sarfaraz Ahmed Caught in Media Firestorm, ENG vs PAK

Pakistan Coach Sarfaraz Ahmed: इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद जब पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो सबकी नजरें उन पर थीं. आम तौर पर कोच और खिलाड़ियों से मैदान पर क्रिकेट से जुड़ी बातें पूछी जाती हैं, लेकिन जब इमरान खान के बेटों वाले इंटरव्यू के मामले पर सवाल पूछा गया, तो सरफराज साफ तौर पर परेशान दिखे. पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज इस विषय से आगे बढ़ना चाहते थे.  कई बार तो उन्होंने सवाल पूछे जाने से पहले ही जवाब दे दिए और कहा कि उनसे इस बारे में कोई सवाल न किया जाए.

प्रेस कांफ्रेंस में जब एक रिपोर्टर ने सरफराज से स्काई पर हुए उस इंटरव्यू के बारे में पूछा, जिसमें माइकल एथरटन ने इमरान खान के बेटों से बात की थी और जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत हुई थी, तो सरफराज ने अनजान बनने का नाटक किया. सवाल के जवाब में सरफ़राज़ ने कहा, "मुझे कुछ नहीं पता.. मैं बस मैच पर ध्यान दे रहा हूं."

वहीं, इसके अलावा जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या कभी ऐसा सुझाव दिया गया था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल के दूसरे सेशन में मैदान पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि PCB की चेतावनी के बावजूद स्काई ने इंटरव्यू जारी रखा, तो सरफराज ने सवाल पूरा भी नहीं होने दिया और कहने लगे, "नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं".लपाकिस्तान के हेड कोच ने कहा, "आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? हमें इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं पता. सब ठीक है. हम उस समय लंच कर रहे थे."

सरफराज अहमद ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें और उनके खिलाड़ियों को इमरान खान के बेटों के साथ स्काई के इंटरव्यू को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को दी गई चेतावनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

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