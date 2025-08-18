बाहर चले रहे इस भारतीय पेसर ने बल्ले से दिखाया दम, मावी ने आतिशी पचासे से दे दिया मिनी ऑक्शन का मैसेज

Shivam Mavi did blast with bat: एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए टीम इंडिया का चयन की पूर्व संध्या पर चोट के कारण सक्रिय क्रिकेट से पिछले काफी समय से दूर चल रहे पेसर शिवम मावी (Shivam Mavi) ने उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग (UPPL) में आतिशी पचासा जड़ते हुए दिखाया कि वह गेंद से ही नहीं, बल्कि अब बल्ले से भी जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. काशी रुद्रास के लिए खेलते हुए शिवम मावी ने गौड़ गोरखपुर लॉयन्स (Kashi Rudras vs Gaur Gorakhpur Lions) के खिलाफ 19 गेंदों पर आतिशी 50 रन की पारी खेली.

मावी ने दिखाया, बढ़ गई बल्ले की पावर!

मावी ने दिखाया पिछले काफी महीने चोट के कारण सक्रिय क्रिकेट से दूर रहने के कारण खुद की रिकवरी करने के साथ ही उन्होंने अपने बल्ले को भी खासी धार दी है. यह शिवम मावी ने अर्द्धशतकीय पारी में मावी के 257 के स्ट्राइक-रेट से साफ-साफ बता दिया. मावी के तेवरों का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने 54 में से 36 रन सिर्फ चौकों और छक्कों से बनाया.

मुश्किल पलों में उतरे थे मावी

मावी तब मैदान पर उतरे थे, जब काशी रुद्रास ने 14वें ओवर में अपने 6 विकेट सिर्फ 88 रनों पर गंवा दिए थे. यहां से अर्णव बालियान भी सिर्फ तीन गेंदों के बाद आउट हो गए. फिर शिवम मावी ने शिवा सिंह के साथ मिलकर आठवें विकेट के लिए 87 रन जोड़कर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया. मावी और शिवा ने मिलकर शिवम शर्मा के फेंके 18वें ओवर में छक्कों की बरसात कर दी. इन दोनों ने मिलकर छह गेंदों में से 5 पर छक्के जड़े.

खेल चुके हैं भारत के लिए इतने मैच

पिछले साल आईपीएल में बिकने से वंचित रह गए मावी के लिए एक और मुसीबत आई, जब वह चोटि हो गए. घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए खेलने वाले मावी 19 फर्स्ट क्लास मैचों में 72, तो 46 लिस्ट 'ए' मैचों में भी 72 विकेट ले चुके हैं. भारत के लिए 6 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेल चुके मावी ने 7 विकेट लिए हैं. और उन्होंने अपना आखिरी मैच 2023 फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद मे खेला था. बहरहाल, अपने 27वें साल में चल रहे मावी ने बताया कि इस बार वह मिनी ऑक्शन में जरूर झंडा गाड़ेंगे.