Virat Kohli: फैंस के 'विराट' जोश में फंसे कोहली, वीडियो देख आप भी कहेंगे क्या भौकाल है

अगर यह कह दिया जाए कि आज के दौरे में विराट कोहली (Virat Kohli) का जलवा या भौकाल अपने-अपने दौर में शीर्ष पर रहे सचिन तेंदुलकर या एमएस धोनी जैसा या उससे कुछ हद तक आगे ही है, तो एक बार को गलत नहीं ही होगा. वैसे जलवा धोनी का भी कम नहीं ही हुआ है. जब-जब माही आईपीएल के आगाज के समय ही मैदान में इंट्री करते हैं, तो झलक ही जाता है, लेकिन कोहली का जलवा कुछ अलग स्तर का है. यह पिछले साल दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान साफ-साफ दिखाई पड़ा, जो इसकी एक बानगी बुधवार को तब देखने को मिली,जब कोहली वडोदरा हवाई अड्डे पर पहुंचे. कोहली शहर में रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए वडोदरा पहुंचे. और जैसे ही वह हवाई अड्डे में दाखिल हुए, तो फिर जो नजारा दिखा, वह बता गया कि इस दौर में कोहली भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए क्या हैं.

फैंस से बुरी तरह घिर गए विराट!

कोहली ने सोचा भी नहीं होगा कि हवाई अड्डे पर उन्हें देखने या छूने भर के लिए इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ेगी. भीड़ इतनी ज्यादा था कि उनकी सुरक्षा में लगे कर्मियों को विराट को कार तक लेकर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि फैंस का जमघट विराट के इर्द-गिर्द बहुत ही ज्यादा ता. कोई अपने चहेते स्टार के साथ सेल्फी खींचने के लिए बेकरार था, तो कोई हाथ मिलाने के लिए. माहौल पूरी तरह से विराट..विराट से गूंज उठा. लेकिन विराट अपने प्रति फैंस की चाहत को अच्छी तरह समझते हैं, महसूस करते हैं. यही वजह रही कि घटनाक्रम से कोहली के माथे पर रत्ती भर भी शिकन दिखाई नहीं पड़ी.

न्यूजीलैंड को विजय हजारे में दिखा दिया ट्रेलर!

विराट कोहली शुरू होने जा रही सीरीज में क्या करने जा रहे हैं, इसे लेकर कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने अपने देश से रवाना होने से पहले ही साथियों को वॉर्निंग दे दी है. और इसकी वजह है कोहली का हालिया विजय हजारे का प्रदर्शन. कोहली ने यूं तो विजय हजारे में सिर्फ दो ही मैच खेले हैं, लेकिन इन दो मैचों में विराट ने एक शतक से 208 रन बनाए हैं. उनका औसत 104.00 का है और यह विजय हजारे के शीर्ष 10 बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा है.

