IND vs NZ ODI Series: दिल वाली जैकेट में भारत आए विराट कोहली, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में कैसा है रिकॉर्ड? जानें

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी 2026 से हो रहा है. उससे करीब चार दिन पहले विराट कोहली (Virat Kohli) भारत आ गए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी काफी तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जहां वह मुंबई एयरपोर्ट पर नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर के जैकेट में नजर आ रहे हैं. मजेदार जो चीज है. वह यह है कि उनके इस जैकेट पर रेड कलर का एक दिल की इमोजी बनी हुई है. जो न चाहते हुए भी हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में कोहली के आंकड़े

फैंस कोहली को एक बार फिर से खेलते हुए देखने के लिए बेकरार हैं. कीवी टीम के खिलाफ उनके आंकड़े भी काफी शानदार हैं. 2010 से खबर लिखे जाने तक उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में कुल 33 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 33 पारियों में 55.23 की औसत से 1657 रन निकले हैं. 'किंग' कोहली के नाम कीवी टीम के खिलाफ छह शतक और नौ अर्धशतक दर्ज है. उन्होंने विपक्षी टीम के खिलाफ यहां 148 चौके और 24 छक्के लगाए हैं.

Virat Kohli can put all the bollywood actors in shame 🥵 pic.twitter.com/VltmTqqqfP — Suprvirat (@Mostlykohli) January 7, 2026

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

नोट: *श्रेयस अय्यर की उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी.

न्यूजीलैंड की टीम

माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लर्कसन, डेवोन कॉनवे, जैफ फाउल्क्स, मिच हे, कााइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल रे और विल यंग.

Virat Kohli's Mumbai Airport snaps 📸🖤 pic.twitter.com/NNfzFMmneF — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) January 7, 2026

शेड्यूल

पहला वनडे - 11 जनवरी 2026 - वडोदरा

दूसरा वनडे - 14 जनवरी 2026 - राजकोट

तीसरा वनडे - 18 जनवरी 2026 - इंदौर

यह भी पढ़ें- जैकब बेथेल का एशेज में धमाका, पिछले 19 सालों में यह कारनामा करने वाले बने इकलौते क्रिकेटर