IND vs PAK T20 WC 2024: अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत-पाक मुकाबला तो ऐसे बदल जायेगा समीकरण

IND vs PAK T20 WC 2024 Newyork Weather Update: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के वर्षा से प्रभावित ग्रुप ए मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बारिश के कारण टॉस (IND vs PAK Match Delay Due to Rain) और मैच की शुरुआत में आधा-आधा घंटे का विलंब हुआ लेकिन ओवरों की संख्या में कटौती नहीं की गई है. भारत ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि पाकिस्तान ने आजम खान की जगह इमाद वसीम को एकादश में मौका दिया है. भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में रविवार को यहां बारिश के कारण टॉस में विलंब हुआ. भारत ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को हराया जबकि पाकिस्तान को सुपर ओपर में अमेरिका के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा.

अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ मुकाबला

बता दें, अगर बारिश के कारण यह मैच रद्द होता है तो भारत-पाकिस्तान (T20 WC 2024 Points Table If IND vs PAK Match Wash Out) को एक-एक अंक दिया जाएगा. ऐसे में ग्रुप ए से सुपर-8 का समीकरण काफी दिलचस्प होगा. भारत के दो मैचों में तीन अंक होंगे और पाकिस्तान के दो मैचों में एक अंक होंगे. ऐसे में भारत के पास अधिकतम 7 अंकों तक पहुंचने का मौका होगा, जबकि पाकिस्तान के पास अधिकतम पांच अंकों तक पहुंचने का मौका होगा. ऐसे में अमेरिका की एक जीत और भारत की दो जीत पाकिस्तान को सुपर-8 से बाहर करने के लिए काफी होगी.